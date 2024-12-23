"Виживання, стійкість у полоні і перепідготовка": бійців ЗСУ готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Новий стандарт затверджено наказом Міністерства оборони України. Він розроблений на основі стандарту НАТО та враховує національні особливості та бойовий досвід України, набутий під час відсічі агресії російської федерації.

Як зазначається, військові навчаться виживати в різних середовищах: арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах. Також особлива увага буде надана організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу.

Захисники проходитимуть спеціалізовану підготовку за такими основними напрямами:

пошуково-рятувальна діяльність;

виживання;

уникнення захоплення у полон;

стійкість у полоні;

підготовка з евакуації;

перепідготовка.

Навчання проводитимуть інструктори SERE, які будуть проходити регулярну перепідготовку.

"Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання у складних обставинах супроводжує військову службу. Наша мета - забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях. Водночас впровадження такого стандарту наближає нас до принципів НАТО", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.