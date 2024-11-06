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Оновлено

З 1 листопада термін підготовки в навчальних центрах ЗСУ збільшили до 45 діб, - Генштаб

Юлія Лаврук
6 листопада, 2024 середа
16:27
Суспільство Війна з Росією

З 1 листопада навчальні центри ЗСУ перейшли на програму проведення базової загальновійськової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця. Раніше підготовка тривала 30 днів

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Про це повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк у коментарі Укрінформу.

Він зазначив, що таке рішення затвердив головнокомандувач ЗСУ з огляду на поточні результати роботи, яка наразі триває на базі чотирьох ключових військових навчальних центрів. Так до пілотного проєкту залучили близько 500 новобранців.

Загалом нова базова програма збільшилася на 78 годин. Зокрема, серед її ключових показників, Ігор Палагнюк виділив суттєве посилення вогневої підготовки - її збільшено на 33 години, а кількість навчальних вправ із 23 виконуваних раніше нині відпрацьовується у 45 варіаціях.

"Додаткова практика також стосуватиметься комплексної тактичної підготовки, дій особового складу щодо БПЛА та РЕБ, військової топографії, технології війни, заходів бойового досвіду, знань та навичок застосування колективної зброї тощо", - додав Палагнюк.

Він також зазначив, що час навчання збільшили у межах програми "Збереження життя військовослужбовців", метою якої є вдосконалення підготовки українських захисників.

Вартість підготовки одного солдата з новими термінами БЗВП

За словами начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу, підготовка одного солдата-стрільця, який навчається за новим терміном БЗВП, коштуватиме 200 тис. грн.

Палагнюк розповів Суспільному, що такі кошти закладені в 45-денну підготовку та оплачуватимуть не лише навчання, а й форму, боєприпаси, харчування тощо. Також він зауважив, що додаткове навчання за фахом вартуватиме ще 100 тис. грн.

  • У жовтні тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) на базі чотирьох навчальних центрів Збройних Сил України збільшили з 30 днів до 1,5 місяця.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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