Кабмін пропонує ВР посилити відповідальність за порушення комендантської години
Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години в Україні
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
Документ передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, якою пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог правового режиму воєнного стану.
Зокрема, йдеться про:
- порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень;
- порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).
Також до КУпАП хочуть внести зміни, які нададуть право поліціянтам здійснювати адміністративне затримання щодо порушників.
Нагадаємо, Рада 22 травня відхилила у повторному другому читанні законопроєкт про впровадження штрафів за порушення комендантської години. Проєкт закону мав на меті ввести адмінвідповідальність і дозволити поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.
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