Кабмін пропонує ВР посилити відповідальність за порушення комендантської години

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Документ передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, якою пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог правового режиму воєнного стану.

Зокрема, йдеться про:

порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень;

порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).

Також до КУпАП хочуть внести зміни, які нададуть право поліціянтам здійснювати адміністративне затримання щодо порушників.

Нагадаємо, Рада 22 травня відхилила у повторному другому читанні законопроєкт про впровадження штрафів за порушення комендантської години. Проєкт закону мав на меті ввести адмінвідповідальність і дозволити поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.

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