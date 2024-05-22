Парламент відхилив закон, який передбачав покарання за порушення комендантської години

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Так, "за" проголосували лише 190 депутатів – це менше мінімально необхідної кількості.

Крім того, повернення парламент також провалив - проголосували всього 216 нардепів. Тож закон вважається відхиленим повністю.

Як повідомив Железняк, закон мав ввести адмінвідповідальність за порушення заходів режиму воєнного стану, в тому числі комендантської години у вигляді штрафу.

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У проєкті закону також йшлося про те, що протоколи складатиме поліція, притягуватиме суд. Законопроєкт передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, установивши адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.



Також передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.