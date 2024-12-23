Євросоюз виділив €65 млн на харчування школярів в Україні

Про це повідомили у представництві Європейського Союзу в Україні.

Загалом 65 млн євро з цього фінансування буде спрямовано безпосередньо на підтримку політики України у сфері шкільного харчування, яка має на меті забезпечити безкоштовне, здорове харчування для учнів початкових класів по всій країні.

Ця ініціатива є ключовим компонентом масштабніших зусиль ЄС, спрямованих на допомогу Україні у відновленні та зміцненні її стійкості в умовах продовження агресивної війни з боку Росії. За оцінкою Євросоюзу, завдяки 65 мільйонам євро понад 700 тисяч дітей молодшого шкільного віку, зокрема учні 1-4 класів, отримуватимуть гаряче харчування один раз на день без жодних витрат для їхніх родин.

Надання безплатного гарячого харчування спрямоване не лише на покращення здоров'я учнів, але й на створення безпечного та сприятливого освітнього середовища для дітей України, підкреслено в повідомленні.

Фінансування шкільного харчування є частиною другого траншу ЄС у розмірі 150 млн євро, спрямованого на прискорення відновлення України та відбудову життєво важливої інфраструктури, підкреслило посольство ЄС.

Також зазначається, що на додаток до 65 млн євро, виділених на шкільне харчування, решта 85 млн євро будуть спрямовані на підтримку об'єктів критичної інфраструктури, продовольчої безпеки та проєктів з реконструкції, що є життєво важливими для відновлення України, зокрема: 50 млн євро на ремонт та модернізацію портової інфраструктури в Одесі, 15 млн євро на реалізацію різних інфраструктурних проєктів, життєво важливих для відновлення, а також 20 млн євро на підтримку реалізації політики, спрямованої на забезпечення продовольчої безпеки населення України.