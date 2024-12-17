На харчування дітей у школах уряд виділив понад 2,6 млрд грн
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на гаряче харчування дітей у школах уряд виділив понад 2,6 млрд грн, наданих Європейською комісією
Про це він написав у telegram.
Вказано, що кошти спрямують на забезпечення безплатним гарячим харчуванням дітей початкових класів у закладах середньої освіти з урахуванням їхніх потреб.
За словами Шмигаля, ініціативу реалізуватимуть в межах програми "Зимової підтримки" українців.
"Наступного року ми плануємо розширити її на всіх школярів", - додав Шмигаль.
Довідково. Реформа шкільного харчування почалася в Україні у 2020 році, ініціаторкою якої стала перша леді Олена Зеленська. З 1 січня 2022 року освітні заклади перейшли на нове шкільне меню.
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