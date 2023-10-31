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Кабмін затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на чотири роки

31 жовтня, 2023 вiвторок
18:15
Здоров'я Соціальна їдальня

31 жовтня стало відомо, що Кабінет Міністрів України затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки

Про це інформує дружина президента України Олена Зеленська у Фейсбуці.

Повідомляється, що схвалена стратегія є планом дій для реформи, який стосується всіх учасників – від центральної влади до місцевого самоврядування. Громади можуть скласти свої стратегії для змін у своїх регіонах на її основі.

Основними цілями схваленої стратегії є, зокрема, зміцнення фінансової та інституційної здатності громад, ремонт і оновлення кухонь та їдалень, дотримання стандартів безпеки НАССР.

"Фактично цей документ – готовий план дій на найближчі роки", – пояснила Зеленська.

Іншими цілями також є – покращення кадрового складу і навичок кухарів освітніх закладів, впровадження нових правил харчування та меню, створення культури здорового харчування в Україні.

Перша леді зазначила, що формування культури здорового харчування є головною, загальною метою всього проєкту, бо шкільна їдальня визначає харчові навички на все життя.

"Ми хотіли б, щоб це були правильні, здорові звички, які розповсюдяться на всі родини та зрештою на все суспільство. Щоб навіть через роки кожен міг сказати про своє меню: "Смачно й корисно, як у школі!" – переконана вона.

Зеленська зазначила, що навіть у воєнний час реформа шкільного харчування не зупиняється, бо країна повинна дбати про дітей – від освіти до їжі.

"Скажу навіть більше: усе це під час випробувань воєнного часу має бути ще якіснішим, бо саме із цього твориться стійкість", – заявила перша леді.

  • Реформа шкільного харчування почалася в Україні у 2020 році. Її ініціаторкою була дружина президента Олена Зеленська. З 1 січня 2022 року освітні заклади перейшли на нове шкільне меню.
Новини
Суспільство
Кабмін
Олена Зеленська
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