Кабмін затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на чотири роки

Про це інформує дружина президента України Олена Зеленська у Фейсбуці.

Повідомляється, що схвалена стратегія є планом дій для реформи, який стосується всіх учасників – від центральної влади до місцевого самоврядування. Громади можуть скласти свої стратегії для змін у своїх регіонах на її основі.

Основними цілями схваленої стратегії є, зокрема, зміцнення фінансової та інституційної здатності громад, ремонт і оновлення кухонь та їдалень, дотримання стандартів безпеки НАССР.

"Фактично цей документ – готовий план дій на найближчі роки", – пояснила Зеленська.

Іншими цілями також є – покращення кадрового складу і навичок кухарів освітніх закладів, впровадження нових правил харчування та меню, створення культури здорового харчування в Україні.

Перша леді зазначила, що формування культури здорового харчування є головною, загальною метою всього проєкту, бо шкільна їдальня визначає харчові навички на все життя.

"Ми хотіли б, щоб це були правильні, здорові звички, які розповсюдяться на всі родини та зрештою на все суспільство. Щоб навіть через роки кожен міг сказати про своє меню: "Смачно й корисно, як у школі!" – переконана вона.

Зеленська зазначила, що навіть у воєнний час реформа шкільного харчування не зупиняється, бо країна повинна дбати про дітей – від освіти до їжі.

"Скажу навіть більше: усе це під час випробувань воєнного часу має бути ще якіснішим, бо саме із цього твориться стійкість", – заявила перша леді.