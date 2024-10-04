В Україні запроваджують безоплатне харчування для учнів початкової школи
Держава з жовтня цього року забезпечить учнів 1-4 класів безоплатним харчуванням: для цього виділили 2 млрд грн
Про це повідомляє Міністерство освіти й науки
"Від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього за ініціативою президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції", - йдеться в повідомленні.
Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансували це харчування за рахунок коштів місцевих бюджетів. У відомстві пояснюють, що державна субвенція допоможе гарантувати для всіх учнів початкової школи належний рівень харчування.
Зазначено, що субвенцію можуть використати і для закупівлі продуктів харчування, і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу.
У МОН навели основні умови надання субвенції:
- гаряче харчування організовують для всіх учнів 1-4 класів;
- у закладі освіти є процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним;
- заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом;
- вартість гарячого харчування для учнів молодшої школи не має бути дорожчим за харчування для учнів 5-11 (12) класів;
- процеси повинні відповідати вимогам Постанови Кабміну України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.
"Субвенція є одним із кроків реформи шкільного харчування. Ця реформа була ініційована першою леді Оленою Зеленською для забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин", - додають у МОН.
- Реформа шкільного харчування почалася в Україні у 2020 році, ініціаторкою якої стала дружина президента Олена Зеленська. З 1 січня 2022 року освітні заклади перейшли на нове шкільне меню.
- 31 жовтня 2023 року стало відомо, що Кабінет міністрів України затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки.
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