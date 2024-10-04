В Україні запроваджують безоплатне харчування для учнів початкової школи

Про це повідомляє Міністерство освіти й науки

"Від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього за ініціативою президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції", - йдеться в повідомленні.

Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансували це харчування за рахунок коштів місцевих бюджетів. У відомстві пояснюють, що державна субвенція допоможе гарантувати для всіх учнів початкової школи належний рівень харчування.

Зазначено, що субвенцію можуть використати і для закупівлі продуктів харчування, і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу.

У МОН навели основні умови надання субвенції:

гаряче харчування організовують для всіх учнів 1-4 класів;

у закладі освіти є процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним;

заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом;

вартість гарячого харчування для учнів молодшої школи не має бути дорожчим за харчування для учнів 5-11 (12) класів;

процеси повинні відповідати вимогам Постанови Кабміну України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.

"Субвенція є одним із кроків реформи шкільного харчування. Ця реформа була ініційована першою леді Оленою Зеленською для забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин", - додають у МОН.