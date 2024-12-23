Від "покараємо мерзотника" до "Україні треба подумати, що найголовніше не території, а майбутнє".

Рік, щоб розписатися у власній неспроможності та недалекоглядності.

Що ж, недавня пресконференція Путіна багатьох з тих, з ким довелось спілкуватись цими днями, сподіваюсь, отверезила. Читайте також: Для миру потрібно одне: щоб Росія відмовилася від самої суті імперії