Заходу треба вкотре нагадати про Гітлера і Судети
У Європі суттєво змінилася риторика, яка звучала рік тому і зараз
Від "покараємо мерзотника" до "Україні треба подумати, що найголовніше не території, а майбутнє".
Рік, щоб розписатися у власній неспроможності та недалекоглядності.
Що ж, недавня пресконференція Путіна багатьох з тих, з ким довелось спілкуватись цими днями, сподіваюсь, отверезила.
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Треба повернути західних політиків до попередньої позиції — зробити Україну сильнішою.
Треба повернути до справедливості.
Треба вкотре нагадати про Гітлера і Судети. Те, що не спрацювало у минулому столітті, не спрацює і в нинішньому.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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