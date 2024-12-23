У Ростовській області РФ лунають вибухи поблизу аеродрому: влада заявляє про атаку безпілотників
Увечері понеділка, 23 грудня, у російській Ростовській області прогриміли вибухи неподалік від аеродрому у Міллерово. Місцева влада заявила про збиття безпілотників
Про це повідомляє тимчасовий виконувач обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слосарь.
"З дев'ятої вечора сили та засоби ППО відбивають у Ростовській області повітряну атаку ворога", - написав він у телеграм.
За словами посадовця, наразі у районі Міллерово нібито вже збили 8 БПЛА. Міноборони РФ звітує про 9 збитих дронів.
Слосарь зазначив, що унаслідок атаки постраждалих начебто немає, інформація щодо наслідків уточнюється, а системи ППО та мобільні вогневі групи продовжують відбивати атаку.
Водночас місцеві пабліки повідомляють про те, що вибухи лунали біля аеродрому в місті Міллерово, звідки росіяни часто запускають ударні БПЛА на Україну.
Також місцеві повідомляють, що буцімто пошкоджено будівлю Міллеровського козачого кадетського професійного технікуму. Студентів нібито евакуюють із гуртожитку.
- 18 грудня у Росії також заявили про застосування Україною 10 ракет ATACMS та Storm Shadow по підприємству в Ростовській області. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що під обстрілом опинилось одне з найбільших хімічних підприємств РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.74 Купівля 41.74Продаж 42.28
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.23
- Актуальне
- Важливе