У Ростовській області РФ лунають вибухи поблизу аеродрому: влада заявляє про атаку безпілотників

Про це повідомляє тимчасовий виконувач обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слосарь.

"З дев'ятої вечора сили та засоби ППО відбивають у Ростовській області повітряну атаку ворога", - написав він у телеграм.



За словами посадовця, наразі у районі Міллерово нібито вже збили 8 БПЛА. Міноборони РФ звітує про 9 збитих дронів.

Слосарь зазначив, що унаслідок атаки постраждалих начебто немає, інформація щодо наслідків уточнюється, а системи ППО та мобільні вогневі групи продовжують відбивати атаку.

Водночас місцеві пабліки повідомляють про те, що вибухи лунали біля аеродрому в місті Міллерово, звідки росіяни часто запускають ударні БПЛА на Україну.

Також місцеві повідомляють, що буцімто пошкоджено будівлю Міллеровського козачого кадетського професійного технікуму. Студентів нібито евакуюють із гуртожитку.