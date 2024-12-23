НБУ бачить передумови для подальшого підвищення облікової ставки через інфляцію

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Там зазначили, що за умови збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань облікову ставку можуть підвищувати й надалі.

Водночас кілька членів КМП були не впевнені в необхідності подальшого підвищення облікової ставки через тимчасову природу поточного інфляційного сплеску. Оновлення макропрогнозу в січні дасть більше інформації щодо стійкості цінового тиску та ризиків розбалансування очікувань, уточнюють у НБУ.

Рішення підвищити облікову ставку на 0,5 в.п. до 13,5% підтримали 7 з 11 членів КМП. На їхню думку, цей крок є найбільш обґрунтованим, оскільки враховує тимчасовий характер основних чинників поточного зростання цін і є необхідним для контролю за інфляцією.

Два учасники дискусії висловилися за підвищення облікової ставки до 14% у грудні. Вони наголошували на потребі термінових і рішучих дій з боку НБУ, оскільки інфляція вже кілька місяців поспіль перевищує прогнози регулятора. Ціни зростають швидкими темпами, що створює ризик виникнення інфляційної спіралі.

Ще двоє членів КМП підтримали збереження облікової ставки на рівні 13% у грудні. Вони зазначили, що підвищення ставки зараз не є доцільним через можливу тимчасовість цінового сплеску. За їхніми оцінками, зниження ефектів поганих урожаїв цього року повинно призвести до уповільнення інфляції у 2025 році.

Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.

НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що в червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.

З 27 жовтня облікова ставка була на рівні 16%, а з 15 грудня сягає 15%. 25 січня 2024 року НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, пояснивши це тим, що регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні.

Однак 14 березня НБУ знизив облікову ставку до 14,5%, а з 26 квітня її було знижено до 13,5%. У червні облікову ставку встановили на рівні 13%, а липні зберегли на тому ж рівні.

У серпні в НБУ заявили, що на етапі очікуваного пришвидшення інфляції та ймовірного погіршення інфляційних очікувань знижувати облікову ставку щонайменше до кінця року не варто.

31 жовтня правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%, а з 13 грудня облікову ставку встановлено на рівні 13,5%.