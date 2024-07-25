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НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%

Юлія Юліна
25 липня, 2024 четвер
17:17
Економіка НБУ

Правління Нацбанку на засіданні 25 липня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%. Це пов'язано з прискоренням інфляції в Україні

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Про це поінформувала пресслужба НБУ.

Регулятор пояснив, що таке рішення було ухвалено задля забезпечення стійкості валютного ринку та наближення інфляції на прогнозному горизонті до цілі 5%.

У НБУ нагадали, що після тривалого періоду зниження інфляція в травні відновила зростання, а в червні пришвидшилася до 4,8% у річному вимірі.

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Зазначається, що Нацбанк зберігатиме активну присутність на валютному ринку для покриття структурного дефіциту валюти, підтримання двосторонніх курсових коливань і згладжування надмірної волатильності.

"НБУ прагне забезпечити такий стан валютного ринку, який дасть змогу зберігати контроль над інфляційними очікуваннями та досягти цілі з інфляції на прогнозному горизонті", - поінформувала пресслужба регулятора.

Базовий сценарій прогнозу передбачає відновлення циклу зниження облікової ставки лише на початку 2025 року, однак у разі змін у балансі ризиків для інфляції й валютного ринку НБУ може знизити або підвищити облікову ставку в будь-який момент.

"Якщо ризики для інфляційного розвитку та валютного ринку послабляться, зокрема внаслідок можливого отримання Україною більших обсягів фінансової підтримки, НБУ розгляне можливість швидшого відновлення циклу зниження облікової ставки", - пояснили в НБУ.

"Водночас у разі суттєвого зростання цінового тиску та появи ризиків розбалансування очікувань НБУ буде готовий посилити монетарну політику", - додали там.

Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.

НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що у червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.

З 27 жовтня облікова ставка була на рівні 16%, а з 15 грудня сягає 15%. 25 січня 2024 року НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, пояснивши це тим, що регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні.

Однак 14 березня НБУ знизив облікову ставку до 14,5%, а з 26 квітня її було знижено до 13,5%. У червні облікову ставку встановили на рівні 13%.

Теги:
Новини
Україна
НБУ
Війна з Росією
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