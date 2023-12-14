НБУ знизив облікову ставку до 15%

Про це повідомила пресслужба регулятора.

"Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень", – йдеться в повідомленні.

Нацбанк продовжує пом'якшення процентної політики, оскільки вважає, що "зниження облікової ставки не створить ризиків для привабливості заощаджень у гривні на тлі подальшого зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань, а також успішної адаптації валютного ринку до нового курсового режиму".

Також НБУ відзначає, що подальша динаміка облікової ставки "залежатиме від розвитку інфляційних процесів, стану валютного ринку, ритмічності надходження та достатності обсягів міжнародної допомоги, ситуації з безпековими ризиками та інших чинників".

Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.

НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що у червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.

З 27 жовтня облікова ставка перебуває на рівні 16%. Зазначалося, що за відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму НБУ зможе знизити облікову ставку в грудні.