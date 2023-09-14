НБУ знизив облікову ставку до 20% річних

Про це інформує пресслужба.

"Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 22% до 20% із 15 вересня 2023 року. Подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що такий крок підтримає відновлення економіки країни та водночас не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності.

Інфляція в серпні у порівнянні з минулим роком знизилася до 8,6%. Врожай посприяв падінню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти.

В липні цьогоріч НБУ почав знижувати облікову ставку, щоб підтримати економіку. Це означає, що банки могли запропонувати своїм клієнтам нижчі ставки за кредитами й депозитами. Однак це не вплинуло на популярність грошей у гривнях. Бо зростання цін на товари й послуги також знизилася, таким чином, гривня не втрачала свою цінність. Українці продовжували вкладати свої гривні в банки або купувати державні облігації, які дають певний дохід.

Натомість більш стрімке зниження облікової ставки могло б призвести до того, що люди стали б боятися за свою гривню. Вони могли б почати масово купувати іноземну валюту, наприклад долари або євро. Це могло б зменшити попит на гривню і знизити її курс. Також це могло б погіршити очікування людей щодо інфляції й збільшити ціни на товари. З огляду на це правління НБУ вирішило знизити облікову ставку - до 20% з 15 вересня.

Ставка за тримісячними депозитами й надалі дорівнюватиме обліковій ставці. Водночас ставка за депозитними сертифікатами овернайт знижена до 16%, а за кредитами рефінансування - до 22%.

"Надалі передбачається продовження циклу зниження облікової ставки, реалізація якого узгоджуватиметься з необхідністю підтримання привабливості гривневих активів як передумови для стійкості валютного ринку та сталого зниження інфляції. Ураховуючи значну невизначеність та високі ризики, пов’язані з війною, НБУ діятиме обережно, щоб і надалі забезпечувати макрофінансову стійкість. У разі погіршення очікувань НБУ буде коригувати рішення та прогноз облікової ставки", - додали у пресслужбі.