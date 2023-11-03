НБУ може знизити облікову ставку у грудні: названо умови
Нацбанк може знизити облікову ставку у грудні за двох умов. А подальше зниження облікової ставки у 2024 році прямо залежатиме від перебігу війни з РФ
Про це йдеться в інфляційному звіті регулятора за жовтень.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня НБУ знизив облікову ставку до 16%.
"За відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму НБУ зможе знизити облікову ставку в грудні", - повідомили у Нацбанку.
"Водночас очікувана траєкторія інфляції та плани щодо наступних кроків з валютної лібералізації обмежуватимуть простір для подальшого пом'якшення процентної політики. Зниження облікової ставки у 2024 році стане можливим лише в разі суттєвого зниження ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки", - додали там.
НБУ припускає, що бойові дії триватимуть протягом усього 2024 року. З огляду на це регулятор зазначає, що ключовим ризиком для інфляційної динаміки є триваліший термін, непередбачувані характер та інтенсивність повномасштабної війни.
Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.
НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що у червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.
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