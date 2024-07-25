Почала зростати: НБУ дав прогноз щодо рівня інфляції в Україні до кінця року

Про це на брифінгу повідомив очільник Нацбанку Андрій Пишний, передає Укрінформ.

За його словами, НБУ прогнозував інфляцію у червні на рівні 5%. Таким чином зростання інфляції до 4,8% було лише незначно нижчим за прогноз регулятора. За словами Пишного, основний ціновий тиск посилювався через збільшення витрат бізнесу на оплату праці й електроенергію.

"Така інфляційна траєкторія була лише незначно нижчою за прогноз НБУ. Нижча, ніж очікувалося, динаміка цін на харчові продукти компенсувала суттєвіше підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств", - повідомив він.

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НБУ прогнозує подальше прискорення інфляції, а вже в наступному році – початок зниження.

Такий прогноз обумовлений подальшим збільшенням витрат бізнесу, підвищенням акцизів, а також вичерпанням торішніх урожаїв і негативним впливом літньої посухи на цьогорічну врожайність.

Наступного року регулятор очікує зниження інфляції до 6,6%.

"Водночас (у 2024 році, - ред.) інфляція залишатиметься помірною - 8,5% на кінець року за оновленим прогнозом НБУ. Цьому, зокрема, посприяють заходи НБУ із захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції та забезпечення стійкості валютного ринку", - сказав Пишний.

Він додав, що стримувальний вплив на ціни матиме й подальша дія мораторію на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду.

Нагадаємо, що у червні НБУ знизив облікову ставку до 13%. Регулятор знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції.