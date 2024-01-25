НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%. Регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що у 2023 році інфляція суттєво сповільнилася, у тому числі завдяки послідовній монетарній політиці НБУ. Економіка повернулася до зростання, а інфляція у 2024 році залишатиметься помірно, зауважив регулятор.

Водночас у НБУ вказали на те, що "ризики триваліших масштабних бойових дій посилилися порівняно з попереднім прогнозом".

"Довше збереження високих безпекових ризиків негативно впливатиме на ділові та споживчі настрої, курсові та інфляційні очікування. Це також посилюватиме тиск на державні фінанси та поглиблюватиме проблеми на ринку праці. За такого сценарію потенціал економічного зростання буде меншим, а інфляційний тиск – вищим, ніж очікується зараз", - поінформували у пресслужбі.

У НБУ врахували ймовірність виникнення додаткових бюджетних потреб (для підтримання обороноздатності, ліквідації наслідків терактів тощо), нових суттєвих пошкоджень портової та енергетичної інфраструктури, які обмежуватимуть експорт, продовження часткового блокування кордонів з окремими країнами ЄС для вантажних перевезень, що обмежуватиме експорт та здорожчуватиме імпорт, а також збільшення потоку біженців.

"Ураховуючи баланс ризиків, необхідність підтримання курсової стійкості та помірної інфляції у 2024 році з подальшим її приведенням до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж 2025 року, правління НБУ вирішило зберегти незмінною облікову ставку, а також інші процентні ставки за операціями НБУ", - повідомив регулятор.

Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.

НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що у червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.

З 27 жовтня облікова ставка була на рівні 16%, а з 15 грудня сягає 15%.