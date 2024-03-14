НБУ знизив облікову ставку до 14,5%
Нацбанк України ухвалив рішення з 15 березня знизити облікову ставку з 15% до 14,5%. У лютому рівень річної інфляції знизився до 4,3% проти 4,7% в січні
Про це на брифінгу 14 березня заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Причинами зниження облікової ставки є подальше сповільнення інфляції, стале поліпшення очікувань, стійка ситуація на валютному ринку, а також часткове зниження ризиків, пов'язаних з отриманням міжнародної допомоги.
Пом'якшення процентної політики підтримає відновлення економіки, не створюючи загрози для макрофінансової стійкості, переконаний голова НБУ.
Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами з 15 березня знижується на 1,5 в. п. – до 17,5%. Також на 1,5 в. п. зменшується ставка за кредитами рефінансування – до 19,5%.
Ставка за депозитними сертифікатами овернайт і надалі дорівнюватиме обліковій ставці.
Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.
НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що у червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.
З 27 жовтня облікова ставка була на рівні 16%, а з 15 грудня сягає 15%. 25 січня 2024 року НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, пояснивши це тим, що регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні.
- 25 грудня 2023 року НБУ заявив про передумови для подальшого зниження облікової ставки у 2024 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 39
- EUR Купівля 42.01Продаж 42.8
- Актуальне
- Важливе