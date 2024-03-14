НБУ знизив облікову ставку до 14,5%

Про це на брифінгу 14 березня заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Причинами зниження облікової ставки є подальше сповільнення інфляції, стале поліпшення очікувань, стійка ситуація на валютному ринку, а також часткове зниження ризиків, пов'язаних з отриманням міжнародної допомоги.

Пом'якшення процентної політики підтримає відновлення економіки, не створюючи загрози для макрофінансової стійкості, переконаний голова НБУ.

Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами з 15 березня знижується на 1,5 в. п. – до 17,5%. Також на 1,5 в. п. зменшується ставка за кредитами рефінансування – до 19,5%.

Ставка за депозитними сертифікатами овернайт і надалі дорівнюватиме обліковій ставці.

Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.

НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що у червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.

З 27 жовтня облікова ставка була на рівні 16%, а з 15 грудня сягає 15%. 25 січня 2024 року НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, пояснивши це тим, що регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні.