Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5%

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Враховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики. Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності", - йдеться у повідомленні.

Нацбанк зазначає, що впродовж першого кварталу 2024 року споживча інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікувалося.

Фактична споживча інфляція сповільнилася до 3,2% р/р у березні, оскільки тепла зимова погода забезпечила більшу пропозицію сирих харчових продуктів, а також сприяла послабленню тиску з боку витрат бізнесу, зокрема на енергоносії. Крім того, надалі відображалися ефекти від значних врожаїв попереднього року.

Базова інфляція теж сповільнювалася (до 4,2% р/р).

НБУ очікує подальшого розширення експортних можливостей, передачі Україні коштів від знерухомлених російських активів, пришвидшення євроінтеграційних процесів, реалізації масштабної програми відновлення України. У зв'язку з цим було ухвалено рішення про зниження облікової ставки.

При цьому НБУ бачить передумови для подальшого зниження облікової ставки.

Окрім того, регулятор ухвалив рішення:

знизити ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами (ДС) з 17,5% до 16,5%

залишити ставку за ДС – овернайт на рівні облікової ставки

знизити ставку за кредитами рефінансування з 19,5% до 17,5%.

Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.

НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що у червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.

З 27 жовтня облікова ставка була на рівні 16%, а з 15 грудня сягає 15%. 25 січня 2024 року НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, пояснивши це тим, що регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні.

Однак 14 березня НБУ знизив облікову ставку до 14,5%.