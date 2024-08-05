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НБУ не бачить підстав для подальшого зниження облікової ставки

Юлія Юліна
5 серпня, 2024 понедiлок
15:57
Економіка НБУ

На етапі очікуваного пришвидшення інфляції та ймовірного погіршення інфляційних очікувань НБУ не варто знижувати облікову ставку щонайменше до кінця року

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Про це повідомила пресслужба НБУ за результатами засідання Комітету з монетарної політики (КМП).

Нагадаємо, що 24 липня НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 13%.

"Більшість членів КМП переконані, що на етапі очікуваного пришвидшення інфляції та ймовірного погіршення інфляційних очікувань НБУ доцільно призупинити цикл зниження облікової ставки щонайменше до кінця 2024 року. Дехто з них не виключив, що за певних обставин НБУ доведеться навіть вдатися до підвищення облікової ставки", - йдеться у повідомленні регулятора.

Члени Комітету переконані, що збереження облікової ставки на рівні 13% зараз матиме заспокійливий вплив на інфляційні та курсові очікування.

Водночас члени КМП погодилися, що прогнозування траєкторії облікової ставки наразі ускладнено високим рівнем невизначеності щодо перебігу війни та її впливу на економіку та державні фінанси.

"НБУ має бути готовий і надалі швидко адаптувати монетарну політику відповідно до змін у балансі ризиків для цінової динаміки й валютного ринку", - зазначили в пресслужбі.

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Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.

НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що у червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.

З 27 жовтня облікова ставка була на рівні 16%, а з 15 грудня сягає 15%. 25 січня 2024 року НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, пояснивши це тим, що регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні.

Однак 14 березня НБУ знизив облікову ставку до 14,5%, а з 26 квітня її було знижено до 13,5%. У червні облікову ставку встановили на рівні 13%.

Теги:
Новини
НБУ
Укравтодор
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