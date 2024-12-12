НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Там зазначили, що впродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж прогнозував НБУ.

Так, у листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному вимірі. Згідно з повідомленням, вагомим рушієм зростання цін були наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв. Правління НБУ очікує, що вплив цього чинника на інфляцію має нівелюватися в наступному році з надходженням нового врожаю.

Водночас пришвидшення базової інфляції (до 9,3% р/р у листопаді) пов'язане зі збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці.

Упродовж наступних місяців інфляція у річному вимірі, ймовірно, надалі зростатиме через подальший вплив чинників із боку пропозиції продовольчих товарів, суттєві бюджетні витрати, значні темпи збільшення заробітних плат і вищий енергодефіцит під час опалювального сезону. Однак надалі інфляція має сповільнитися на тлі поступового поліпшення ситуації в енергосекторі й нарощування урожаїв. Цьому також сприятимуть заходи монетарної політики НБУ й очікуване послаблення зовнішнього цінового тиску.

"Очікується, що інфляція сповільниться у 2025 році й надалі прямуватиме до цілі 5%", - резюмували в НБУ.

Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.

НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що в червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.

З 27 жовтня облікова ставка була на рівні 16%, а з 15 грудня сягає 15%. 25 січня 2024 року НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, пояснивши це тим, що регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні.

Однак 14 березня НБУ знизив облікову ставку до 14,5%, а з 26 квітня її було знижено до 13,5%. У червні облікову ставку встановили на рівні 13%, а липні зберегли на тому ж рівні.

У серпні в НБУ заявили, що на етапі очікуваного пришвидшення інфляції та ймовірного погіршення інфляційних очікувань знижувати облікову ставку щонайменше до кінця року не варто.

31 жовтня правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%.