У Кривому Розі завершили роботу бригади, які ремонтували опалення: до тепла підключено всі будинки
У Кривому Розі завершили роботу 19 додаткових бригад із різних регіонів України, які допомагали ремонтувати опалення. Наразі технічно до тепла під'єднані всі будинки
Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
Так, протягом трьох тижнів на об'єктах працювали понад 130 людей із додатковим спецобладнанням. За словами Кулеби, "за короткий проміжок часу виконана надскладна робота на тепломережах".
"Бригади працювали цілодобово та у режимі нон-стоп. Попри завершення основних робіт через зношеність системи тепломереж у деяких будинках спостерігаються прориви, через що зникає теплопостачання. Мешканці також повідомляють про недостатній рівень тепла в деяких оселях. Це пов’язано з аваріями — їх локально усувають бригади Нафтогазу. Температура у квартирах зростатиме після ліквідації цих пошкоджень. Роботи будуть тривати, допоки стабільне теплопостачання не буде налаштоване в кожному будинку", - зазначив чиновник.
Він також наголосив, що від Теплоцентралі очікують перераховані платіжки за листопад і грудень.
У відомстві зазначили, що в разі впровадження у місті графіків вимкнень електрики у будинках, де були проблеми з опаленням, їх не застосовуватимуть.
У місті розпочалася підготовка до реалізації схеми розподіленої генерації електричної та теплової енергії, яка підвищить стійкість енергосистеми в умовах викликів.
- Станом на 2 грудня у Кривому Розі без тепла залишалися 527 будинків. У Міністерстві розвитку громад повідомляли, що в місто перекинуть бригади з інших регіонів України для ремонту тепломереж.
- У Кривому Розі порушили кримінальну справу та розпочали розслідування за фактом зриву опалювального сезону.
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