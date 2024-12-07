У Кривому Розі через зрив опалювального сезону порушили кримінальну справу

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, станом на 6 грудня у Кривому Розі тривають ремонтні роботи для ліквідації аварій на тепломережах.

Опалення з'явилося у 1513 будинках, водночас без тепла залишаються 443 житлових будинків, з них 245 опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія.

"У місті продовжують роботу 66 ремонтних бригад, в тому числі залучених з інших міст та регіонів. Це прискорить підключення будинків до тепла. Безперервно працює Штаб з ліквідації наслідків аварії на тепломережах", - додав він.