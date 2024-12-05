Відновлення тепла в Кривому Розі: у місто прибули додаткові ремонтні бригади з 11 областей
У Кривому Розі над відновленням теплопостачання працює 70 ремонтних бригад: 19 з них додатково прибули на допомогу з 11 українських областей
Про це поінформували у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.
Вказано, що допомагати Кривому Рогу прибули ремонтники з Київської, Харківської, Полтавської, Черкаської, Житомирської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Хмельницької областей.
"Їхній внесок неможливо переоцінити – це приклад злагодженої та згуртованої роботи країни, яка об'єднується в складні часи. Це понад 100 людей із додатковою спецтехнікою. Працюємо для того, щоб до осель жителів Кривого Рогу якнайшвидше повернулося тепло. Вдячний кожному регіону, хто відгукнувся з допомогою”, – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Станом на 4 грудня вдалося повернути тепло у 1433 будинки, на черзі ще 523.
- Російські ракетні атаки 16-17 листопада пошкодили три з пʼяти справних теплоелектростанцій ДТЕК: невідомо, скільки знадобиться часу, аби їх відремонтувати.
- Актуальне
- Важливе