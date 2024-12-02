У Кривому Розі без опалення ще понад 500 будинків: на ремонт тепломереж відправлять фахівців з інших регіонів

Про це повідомив заступник міністра громад і територій Тимур Ткаченко.

Згідно з повідомленням, Мінрозвитку ухвалило рішення розгорнути Штаб управління з ліквідації наслідків аварії в Кривому Розі під координацією заступника міністра розвитку громад та території Тимура Ткаченка.

За словами посадовця, лише за вчорашній день аварійно-ремонтним бригадам вдалося повернути опалення у 36 будинків.

"Проводимо четвертий оперативний штаб по ситуації в Кривому Розі. Станом на сьогодні у місті 1428 будинки вже опалюються, без тепла залишається 527. Станом на зараз, 51 ремонтна бригада працює цілодобово, щоб якомога швидше все відремонтувати. Всі бригади забезпечені необхідними матеріалами. Місто очікує на підсилення з інших областей", – сказав Ткаченко.

За повідомленнями ДСНС, наразі працює 281 Пункт незламності. Вони забезпечують містян теплом, гарячим харчуванням, а також медичною та психологічною допомогою. Потреби у розгортанні додаткових немає, зазначив чиновник.