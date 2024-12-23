Новий пакет військової допомоги від Німеччини, КНДР продовжує підтримувати Росію. Колонка Сергія Згурця

Новий пакет військової допомоги від Німеччини

Почнемо нашу воєнну рубрику з добрих новин з Німеччини. Ми звикли говорити про те, що Німеччина не поспішає передавати нам Taurus. Але якщо ми говоримо про обсяги німецької військової допомоги і про її якість, то вона впевнено виходить на друге місце після Сполучених Штатів. І сьогодні стало відомо про черговий пакет військової допомоги з Німеччини.

Пакет достатньо великий за обсягами. Ми дізналися про цей пакет після змін в німецькому уряді, з даних, які повідомляють щодо постачання озброєнь, тобто це те озброєння, яке вже поставлено до України або ось-ось буде поставлено. Насамперед, йдеться про системи протиповітряної оборони. Нам поставлено додатково два пускових комплекси Patriot до тих трьох ЗРК Patriot, які Німеччина поставила нам раніше.

Також ми знаємо, що в цьому пакеті поставлена ще одна батарея IRIS-T SLM - це комплекс середньої дальності, з дальністю знищення цілей до 40 кілометрів. І ще дві пускові IRIS-T SLS - це менший комплекс, малої дальності. І загалом ми знаємо, що за цей рік було поставлено шість батарей комплексу IRIS-T середньої дальності.

Крім того, в цьому пакеті велика кількість бронетехніки, танки Leopard, значна кількість бронемашин різного призначення, боєприпаси до танків Leopard, до артсистем калібру 155 міліметрів, значна кількість стрілецького озброєння. Отож в будь-якому разі це значний і важливий пакет, який, з одного боку, піде на посилення систем протиповітряної оборони, з іншого - для оснащення наших бригад, які вже ведуть бойові дії на лінії фронту, або зараз формуються.

Посилення військ РФ бійцями КНДР

А в цей час наш ворог так само намагається здійснити власне посилення за рахунок Північної Кореї. Ми знаємо, що зараз у Курській області ідуть бойові дії, де ворог використовує північнокорейських військових. Знаємо, як їх там знищують нашими засобами: касетними боєприпасами, нашими дронами.

І були сьогодні повідомлення, об'єднаний штаб Південної Кореї повідомив про те, що Північна Корея і далі намагається планувати постачання живої сили та техніки до Російської Федерації.

Там є дві таких складові, які варті уваги. По-перше, те, що начебто Північна Корея збирається передавати безпілотні комплекси ударної дії. Ми будемо аналізувати, що саме за зразки можуть бути передані Російській Федерації. І друга новина - це те, що буквально на вихідних з'явилось відео, де ми бачили пересування залізницею не лише гаубиць з Північної Кореї, а також пускових ракет середньої дальності корейського виробництва.

Per my source this was shot in the Tyumen region. Shows both 10 Koksans and 4 Pukguksong-2 SRBMs. Given that 12 were seen in a prior video this COULD be a separate shipment. pic.twitter.com/LiZJXBENTJ — KPAWeaponsTracker (@KPAWeapons) December 21, 2024

Це відео, яке ми зараз намагаємося аналізувати. Чітко не можна визначити, що дійсно там перевозять - чотири чи п'ять оцих нових пускових до північнокорейських ракет. Але ймовірно, що Північна Корея передає до Російської Федерації ракети під назвою Pukguksong-2.

Це ракета, яку створювали для північнокорейських підводних човнів. Зараз вона розміщена на самохідній гусеничній пусковій. Має дальність 1200 - 1500 кілометрів, за різними оцінками. Але вада цієї ракети, так само, як і у КН-23, яка вже використовується Російською Федерацією, це недосконала система управління. Але для терористичних атак її можна використовувати у будь-якому разі.

І тут ми можемо зробити висновки, що якщо такі передачі відбуваються, то це створює додаткові ризики для нашого мирного населення. Збивати ці ракети можна системами THAAD чи протиракетними комплексами, які зараз розміщені, зокрема, в Румунії, в Польщі. У нас немає точних даних про потенціал і кількість виготовлення цих зразків, але в будь-якому разі існує ще один виток подібної загрози з боку Північної Кореї.

Ми маємо зважати на те, що наші військові на лінії фронту дають нам приклад, як утримуватися під тиском противника.

Ситуація на Торецькому напрямку

Йдеться про один з напрямків, який начебто не є таким гарячим, як Покровський, Курахівський чи Курська область. Але зараз ворог намагається тиснути на всіх ділянках фронту. Розглянемо Торецьку ділянку фронту.

"З минулого тижня ситуація у нас змінилась, стала більш інтенсивною. Якщо тиждень тому це були штурмові групи у кількості максимум вісьмох осіб, тобто малі групи. Позавчора - вже до 14 осіб за один штурм і вчора - 20 осіб. Сьогодні, ми бачимо, що штурми стали більш інтенсивними. Техніку поки не залучають, бо у нас така ділянка трохи не для техніки, але штурмові дії кожного дня більш інтенсивні. Їм підвезли посилення, і це місцеві підрозділи. Вчора вранці нашим військовим вдалось взяти п'ятьох полонених. З них троє були якраз місцеві, з Горлівки. Сказали, що комісія якась з Москви приїхала і їх в штурм погнали. Під ранок намагаються наступати, коли видимість дронів погана. Це, звісно, ускладнює спостереження. Мряка, іноді сніг іде, іноді туман. Туман - найбільш загрозлива погода", - розповів Євген Алхімов, пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Також він розповів про підрозділ бригади Kurt & Company, які за допомогою ударних безпілотних систем нищать противника.

"Їхня робота зараз рутинна, але ефективна. Тобто саме підрозділ Kurt & Company найбільш високу ефективність зараз показують. Навіть попри складні умови їм вдається вражати противника і на легкій техніці, іноді просто намагаються робити якусь логістику на своїх позиціях і знищують легкі транспортні засоби в тому числі. Окрім того озброєння, міномети і тому подібне. Також в нашій зоні відповідальності ворог в дев’ятиповерхівці Торецька намагається затягувати важке озброєння, теж знищується дронами. Не тільки Kurt & Company, але вони досить активну участь беруть в цьому", - сказав він.

За словами Євгена Алхімова, попри погану погоду найбільше навантаження лягає на операторів дронів, адже артилерія коригується під дрони в тому числі. Також він зазначив, що у його бригаді військові намагаються використовувати озброєння так, аби нищити ворога на відстані і не допускати до позицій.

"Ми так і діємо в бригаді, тому нам і вдається так довго утримувати, тому що у нас досить злагоджена робота між підрозділами - ворога виявляємо заздалегідь і знищуємо на підходах. Для прикладу, вчорашні полонені, як вони в полон потрапили: зайняли окоп, але їх буквально заблокували дронами, тобто їм робили скиди з Вампірів - це коли на голову кидають протитанкові міни. Можете собі уявити, коли на бліндаж падає 7,5 кілограмів тротилу. І потім вже вони зрозуміли, що іншого варіанту не було і двом нашим піхотинцям здались. Саме технологічні методи намагаємось використовувати, бо це і піхоту убезпечує, - коли ворог вже дістається до наших окопів, то виколупувати їх з окопів досить важко. А так на підходах можна знищувати достатньо ефективно з найменшими матеріально-технічними затратами", - розповів пресофіцер.

Також він пояснив, чому ворог переважно використовує піхоту, а не броньовану техніку: “Це дешевше, і в нашій зоні відповідальності недоцільно використовувати важку техніку під штурми, тому що вона одразу буде знищена. Тому, власне, піхота як із приїжджих, так і з місцевих".

Окрім рівнини, де можна зафіксувати ворога, перешкодою для нього є канал.

"Канал - це перешкода для ворога. Тобто це як "горло" пляшки. У них небагато варіантів, щоб кудись заїхати. Тому піхота йде і в погану погоду, бо в хорошу погоду, коли вони намагаються навіть накопичитись ще за декілька кілометрів до лінії зіткнення, ми вже їх виявляємо і знищуємо", - сказав Євген Алхімов.

Мова йде про канал Сіверський Донець-Донбас, де зона Озарянівки, умовно кажучи перетнути бронетехнікою канал просто неможливо, і лише піхотою можна якимось чином під трубами притиснутись.

"Там навіть труб немає таких. Просто висушений канал, от якраз Озарянківка і туди в бік Торецька, тобто це все великий канал, де лише піхотою є варіант кудись просуватися, але, як бачимо, не дуже в них виходить", - розповів військовий.

За його словами, найбільше посилення для ефективної роботи необхідне у збільшенні кількості дронів, адже намагаються воювати саме технікою, аби вберегти особовий склад.

"Найбільша перевага - це дрони, особливо нічні дрони. Якщо вдень ще є туман, чи щось, то вночі, коли тепловізори, але якщо якісні тепловізори, то і туман особливо не допомагає. І вночі ворога дуже швидко виявляють і знищують. Тому дрони, також для логістики ми використовуємо зараз наземні безпілотні комплекси і розвиваємо цей напрямок в тому числі, намагаємося збільшити їхню кількість. Тому що через ворожі дрони у нас логістика дуже ускладнилась. І такі речі дійсно і життя рятують, і логістику полегшують, бо піхотинцю на якійсь невеличкій тачанці кілька кілометрів тягнути воду, БК, їжу, дуже важко. А наземний роботизований комплекс може це доставляти безпечно, і до того ж він вночі не так світиться, як людина. І плюс це не людина, якщо вже і буде втрачений, то нічого страшного, новий купимо. Ми постійно саме технологіями намагаємось воювати, тобто для укладання мін у нас є гусенична і колісна техніка. Робо-собаки досить добре показали себе в пошуку одиноких цілей. Наприклад, десь штурм загнувся російський, але там хтось один вижив і десь заховався. Його з дрона так не видно, а собаку можна пустити подивитись, де він там є", - зазначив пресофіцер 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Євген Алхімов розповів, як у підрозділах налагоджено побут: "У нас давно вже налагоджена система. Просто зараз ротуватись важче стало через засилля дронів і через оптоволоконні дрони, але раз на тиждень в принципі боєць може вийти з позиції, якщо ситуація не така, що дронами просто вийти не дають. Може вийти, помитись, закупитись, все, що треба. Тобто ми вже давно це практикуємо".

В середньому, за його словами, вийти з позиції вдається раз на тиждень.

"Це оптимальний варіант насправді, тому що тиждень, так, це досить важко, тиждень на позиції на постах мінятися. Але ходити: заходити і виходити на позиції - це ціла операція, це дуже важко. І люди самі це розуміють. Тобто простіше побути на позиції там, вже раз на тиждень помінятись, відпочити, вже пристойно помитись, попрати речі. Так воно працює і в принципі нарікань я не чув від піхотинців, що частіше хотілось би, навіть навпаки, іноді хлопці доречніше вважають посидіти більше на позиції і дочекатися більш безпечного моменту, щоб вийти", - зауважив він.

Були повідомлення про те, що з нового року бригади будуть отримувати фінансування для самостійної закупівлі дронів та інших зразків техніки, озброєння в межах допустимого.

"Ініціатива хороша, в принципі, тому це дозволить бригадам на різних напрямках більш доцільно закуповувати речі для власних завдань. Наприклад, нам більше потрібні нічні дрони, комусь потрібні більше FPV, десь потрібні засоби для ураження техніки. Тому так, це досить хороша ініціатива. Будемо дивитися", - вважає пресофіцер.

Євген Алхімов також розповів про програми рекрутингу до бригади.

"Маємо два рекрутингових центри: один в Києві, один в Одесі, нещодавно Telegram-бот запустили. Також до нас можна приєднатись вже до нового року після СЗЧ. Ви знаєте, є закон новий. Вже приходили люди з інших бригад і кількість доволі значна, скажімо так. Це дозволило досить швидко закомплектувати деякі підрозділи. Тому так і працюємо, в принципі продовжуємо на цьому напрямку і рекрутів набирати. Коли рекрут сам прийшов, він знає, куди йому потрібно, то в нього і ефективність буде набагато вища. До того ж ті, хто повертаються із СЗЧ, - це досвідчені люди, причини у всіх різні, але і з інших бригад приходять досить якісні піхотинці. Це дуже допомагає нам", - розповів Євген Алхімов, пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.