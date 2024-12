Від перших обережних натяків і прогнозів, від публічних згадок особливо відважних лібералів про те, що "більшу частину Росії населяють неросійські народи, які мають право на самовизначення", - через колосальний символічний перелом (ми його належно ще не оцінили!) - вступ українського війська на землю Курщини – до точно сформульованого гасла, на футболці спершу українського президента, відтак литовської спортсменки, і от уже, буквально назавтра після скандалу в Будапешті — починає кружляти в мережі конкретна мапа конкретного року: наступний крок обростання ідеї "м'ясом"! Now it sounds like a plan.