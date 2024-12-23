Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Make Russia small again" і знахар Гаврило
OPINION

"Make Russia small again" і знахар Гаврило

Оксана Забужко
23 грудня, 2024 понедiлок
20:03
Погляд

Шалено це все-таки цікаво — стежити за тим, як відбувається матеріалізація ідеї *

Зміст

Від перших обережних натяків і прогнозів, від публічних згадок особливо відважних лібералів про те, що "більшу частину Росії населяють неросійські народи, які мають право на самовизначення", - через колосальний символічний перелом (ми його належно ще не оцінили!) - вступ українського війська на землю Курщини – до точно сформульованого гасла, на футболці спершу українського президента, відтак литовської спортсменки, і от уже, буквально назавтра після скандалу в Будапешті — починає кружляти в мережі конкретна мапа конкретного року: наступний крок обростання ідеї "м'ясом"! Now it sounds like a plan.

А тепер сідайте кружком, і я розкажу вам бувальщину, яку мені оповідали з перших рук колись у Львові. Отож у темні й сумні щербицько-брежнєвські часи був там славний на все місто й околиці знахар-екстрасенс на ім'я Гаврило, якого боялись і менти, і КГБ, бо він, поки його вели в камеру, встигав розповісти конвоїрам все про їхнє минуле, теперішнє й майбутнє, а містичний страх для совка-атеїста — це така штука, від якої не захистить ні Брежнєв, ні Андропов... Тож Гаврила заперли подалі від біди, щоб не муляв очі начальству, охоронцем кудись на завод, і він собі й далі жив, як хотів — провадив прийом хворих і стражденних, що пливли до нього плавом, і казав, що і кому вважав за потрібне. 

Читайте також: Коли розвалиться Росія?

Чоловік, який мені оповідав цю історію, був тоді студентом і проходив на тому заводі практику весною 1983-го - коли генсеком уже став Андропов, почалися міліцейські облави на людей по магазинах і кінотеатрах (чому не на роботі?), стало ясно, що готується якась жахлива гебешна диктатура, — і перелякані студенти, вискочивши з цеху на перекур, гарячково обговорювали — що ж це воно тепер буде, і як його жити, і як рятуватись від такої держави?.. І тут біля них зупинився дід-сторож (вони не знали, хто то) і сказав (цитую дослівно, як мені було переказано):

- Хлопці, ви тим не журіться: та держава скоро так щезне, що й не зогледитесь. Буде Україна, і Росія окремо, будуть вони нас іще тягти в Союз, буде велика війна, але недовго, — а вкінці з цілої тої Росії зостанеться стілько, що буде видно в Москві з балкона. Я до того вже не доживу, а ви ще побачите. (с)

Читайте також: Росія розпадеться, як колись Радянський Союз

Це був, повторюю, 1983 рік: перша, відома мені, публічна озвучка ідеї. Хлопці запам'ятали.

А тепер уже лишається — тільки спостерігати, як вона втілюватиметься: процес так само захопливий, як рух від першого задуму в голові творця (тут було б правильно з великої — Творця) - до готового твору.

В добрий час!

* Публікується зі збереженням стилю авторки

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Радянський Союз
Оксана Забужко
історія України
Війна з Росією
Перемога України
Читайте також:
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Автор Ірена Моляр
21 грудня, 2024 субота
Дивне нерозуміння процесів: від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму халепу, - полковник ЗСУ Селезньов
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп
Автор Марина Клюєва
22 грудня, 2024 неділя
"Ситуація абсолютно ганебна, усі щось зробили не так" - політолог Сумленний про теракт у Магдебурзі
Дональд Трамп
Автор Марія Науменко
22 грудня, 2024 неділя
Команда Трампа має намір оголосити про вихід США із ВООЗ "у перший день" після його вступу на посаду президента, - FT
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.28
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
23 грудня
20:12
Заманюють "безкоштовною" преміумпідпискою: ЦПД попереджає про нову шахрайську схему в Telegram
20:11
Ексклюзив
Бізнес, економіка під час війни
Економіст Пендзин назвав обсяг макроекономічного фінансування, який потрібен Україні у 2025 році
19:55
Василь Ломаченко
"Дивіться в бік отців, які віддають славу Господу, а не людям, країні та державі": Ломаченко про вибір між ПЦУ і УПЦ МП
19:47
опалення
У Кривому Розі завершили роботу бригади, які ремонтували опалення: до тепла підключено всі будинки
19:44
Володимир Зеленський
Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Китаю, Сербії та Саудівської Аравії
19:40
новини Львівщини
Євросоюз виділив €65 млн на харчування школярів в Україні
19:29
комендантська година
Кабмін пропонує ВР посилити відповідальність за порушення комендантської години
19:27
армія КНДР
Спецслужби США вважають, що відправити війська в РФ було ідеєю КНДР, - NYT
19:10
Європейський інвестиційний банк
Укренерго отримало 86 млн євро кредиту на будівництво антидронового захисту на підстанціях
18:56
Оновлено
світло
Аварійні відключення світла скасували в усіх регіонах України
18:47
Оновлено
Молдова
РФ звинуватила Молдову в розробці плану операції в окупованому Придністров'ї. В адміністрації Санду відреагували
18:39
Британська система RFDEW
У Британії вперше успішно випробували радіочастотну зброю, яка здатна знищувати дрони
18:28
обстріл Білозерки, Херсонщина
Армія РФ атакувала Херсонщину: є загиблий, двоє поранених
18:19
Піарить TikTok Бойка: СБУ перевірить YouTube-канал "Лана ТУТ", ведуча якого працювала на проросійських медіа
18:17
Оновлено
Володимир Зеленський
"Хоче допомогти РФ витіснити газ від США та інших партнерів з Європи": Зеленський про зустріч Фіцо з Путіним
18:16
Ексклюзив
сховище газу
Припинення транзиту газу з РФ через Україну: експерт пояснив, чи можна його продовжити під виглядом палива з інших країн
18:02
OPINION
Заходу треба вкотре нагадати про Гітлера і Судети
17:59
Укрпошта
Укрпошта з 1 січня вводить нові тарифи на доставку посилок
17:46
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами: на Київщині спрацювала ППО
17:46
Володимир Зеленський
Кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині перевищила 3 тис. осіб, - Зеленський
17:45
НБУ
НБУ бачить передумови для подальшого підвищення облікової ставки через інфляцію
17:39
Роберт Фіцо
Колишні прем'єри, міністри та лідери опозиції: у Братиславі відбувся протест "Досить Росії" через візит Фіцо до Путіна
17:24
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Партизани "Атеш" зафіксували в Криму переміщення росіянами техніки й боєприпасів
17:21
ЗСУ, військові
"Виживання, стійкість у полоні і перепідготовка": бійців ЗСУ готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом
17:21
Ексклюзив
Запуск ворожого дрону "Орлан-10"
Планують створити до осені: Defense Express про формування у РФ військ безпілотних систем
17:11
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із британським прем’єром Стармером підготовку сторічної двосторонньої угоди
17:03
ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 164 боєзіткнення: Сили оборони відбили 11 атак на Покровському напрямку
16:54
окупанти вивезли з України
"Обіцяють 2 млн рублів": окупанти завезуть на ТОТ України понад тисячу працівників культури з РФ
16:53
Україна Польща
До України прибули перші військові з базованого у Польщі добровольчого легіону
16:24
отруєння діти
В Одеському районі через отруєння невідомою речовиною померли три дитини
16:23
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до нового пакета санкцій ЄС проти Росії і Білорусі
16:20
Олександр Усик
"Слава Богу за все. Слава Україні": Усик звернувся до фанів після перемоги над Ф'юрі в реванші
16:10
Передавав ФСБ локації артилерії ЗСУ та гаубиць М777: охоронця з Херсонщини засудили до 15 років тюрми
16:02
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оточення Сил оборони в Макарівці на Донеччині
16:00
OPINION
Трамп і Гренландія
15:59
Микола Тищенко
Інцидент з Тищенком та ексвійськовим у Дніпрі: нардеп не з'явився до суду
15:44
Росіянам фактично заблокували YouTube: трафік платформи впав до 20% від норми, - ЗМІ
15:42
Оновлено
Дональд Трамп
Прем'єр Гренландії відповів на заяву Трампа щодо намірів привласнити острів
15:22
Різдво
Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на Святвечір і Різдво
15:06
Володимир Зеленський
The Washington Post: Зеленський поступово змінює позицію щодо переговорів про майбутнє України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV