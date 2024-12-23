Ворог за тактичні успіхи платить стратегічними втратами, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог не має жодних стратегічних успіхів. Якщо ми говоримо про якесь оточення, то це тоді, коли противник досягнув якогось оперативного успіху. Навіть якщо він зміг на 10 км охопити певну територію, то мав би надати доказову базу - трофейну техніку та велику кількість полонених. Але попри ситуації, коли нам доводилося відступати, за цілий рік загарбник не надавав таких підтверджень. Ми маємо серйозність на лінії фронту, у нас виникають критичні ситуації, на жаль, наші бійці потрапляють в полон, але ми не бачили, щоб росіяни брали полонених в такій кількості, як ми на Курщині чи в інших областях", - зауважив Іван Тимочко.

За його словами, за тактичні успіхи ворог платить стратегічними втратами, це чомусь замовчується, але це правда. Навіть на Покровському напрямку, про що британська розвідка також заявила, російські війська втратили вбитими 150 тис. особового складу. Слід зазначити, що у місті Покровськ до повномасштабного вторгнення було цивільного населення в межах 60 тис., а окупанти там втратили у 2,5 раза більше своїх військових. Ту саму історію пригадаємо і в Бахмуті, і в Авдіївці, і так далі.

"Ми також маємо багато викликів у покращенні оборони, але з іншого боку – чи довго зможе Росія тримати таку ініціативу, платячи стратегічними втратами. Нам треба на це звертати увагу, виходячи з цього формувати військову доктрину. Наступ ворога – не стільки військовий виклик для них, скільки політичний", - резюмував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.