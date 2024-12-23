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Піарить TikTok Бойка: СБУ перевірить YouTube-канал "Лана ТУТ", ведуча якого працювала на проросійських медіа

Світлана Кравченко
23 грудня, 2024 понедiлок
18:19
Суспільство

Служба безпеки проведе аналіз контенту YouTube-каналу "Лана тут!" колишньої ведучої проросійських, заборонених в Україні каналів Лани Шевчук, який піарить TikTok народного депутата Юрія Бойка

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Про це йдеться у відповіді Департаменту захисту національної державності СБУ громадській ініціативі "Голка".

Як зазначається, Лана Шевчук з 2018 по 2024 рік працювала на проросійських медіа. Вона була ведучою на медведчуківському телеканалі "Newsone", а потім – на нині забороненому YouTube-каналі "Вишка", що був створений на базі проросійського YouTube-каналу "Наш".

Серед гостей каналу "Лана тут!" є адвокат Ростислав Кравець, який на темі мобілізації збирає мільйони переглядів. Відомим у медіа Кравець став у 2021 році, коли намагався скасувати новий український правопис через ОАСК. У вересні 2019-го адвокат через свою ГО "Правова держава" подав заяву в суд і просив визнати незаконною постанову Кабміну про новий правопис. Згодом Кравець назвав новий правопис "зґвалтуванням української мови", а фемінітиви – посміховиськом.

Також одним із гостей каналу був Андрій Пальчевський, який намагався пройти у Київраду та стати мером столиці у 2020 році. Він називав війну "спеціальною операцією", у якій винен Захід.

Голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів зазначила, що після того, як Бойко запустив свій TikTok, стало зрозуміло, що і Лана Шевчук теж запустила свій новий канал. Активісти написали звернення до голови комітету з питань свободи слова нардепа Ярослава Юрчишина, а він перенаправив звернення до СБУ, куди і викликали Бойка. 

"І от вже є проміжна відповідь. Також треба відзначити і той факт, що парламент, зрештою, звернув увагу на Бойка і виключив його  із комітету. Проте дуже засмучує, що робить парламент такі дії тільки після скандалу", - додала Федорів.

Проросійські заяви Бойка

У суботу, 14 грудня, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував відео в TikTok, де заявив про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити". 

У Верховну Раду 16 грудня подали проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наступного дня стало відомо, що Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ після проросійських відеозвернень у TikTok. Того ж дня Бойко записав звернення в TikTok із вибаченнями.

19 грудня ВР відкликала Бойка з посади члена парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Того ж дня Верховна Рада ухвалила запит до президента Володимира Зеленського щодо позбавлення Юрія Бойка звання "Герой України".
 

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Росія
Юрій Бойко
СБУ
пропаганда
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