Юрія Бойка з другої спроби відкликали з комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко й Ірина Геращенко.

"З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За - вже 258", - написав Железняк.

Напередодні, 18 грудня, Верховній Раді не вистачило голосів, щоб виключити Бойка з цього комітету. За таке рішення проголосували тільки 217 нардепів. Сьогодні постанову щодо виключення Бойка з комітету винесли на повторне голосування.

Проросійські заяви Бойка

У суботу, 14 грудня, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував відео в TikTok, де заявив про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

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У Верховну Раду України 16 грудня подали проєкт постанови про відкликання народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У вівторок, 17 грудня, стало відомо, що Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ після проросійських відеозвернень у TikTok. Того ж дня Бойко записав звернення в TikTok із вибаченнями.