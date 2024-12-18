Рада не змогла виключити Бойка з комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій
Верховна Рада 18 грудня не проголосувала за виключення народного депутата Юрія Бойка з комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
За вилучення Юрія Бойка з комітету ВР проголосували 217 нардепів.
Згодом Железняк поінформував, що у четвер, 19 грудня, постанову щодо виключення Бойка з комітету винесуть на голосування знову.
Проросійські заяви Бойка
У суботу, 14 грудня, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував відео в TikTok, де заявив про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".
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У Верховну Раду України 16 грудня подали проєкт постанови про відкликання народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У вівторок, 17 грудня, стало відомо, що Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ після проросійських відеозвернень у TikTok. Того ж дня Бойко записав звернення в TikTok із вибаченнями.
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