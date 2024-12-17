Меседжі Бойка скеровані на електорат, який уже визначився з вибором
Нас намагаються загнати в дискусії сторічної давності
1. Найкращим контрзаходом проти реваншу буде візуалізація шляхів виходу України з кризи. Інтелектуальна дискусія про те, як не повторити шлях Грузії.
2. Переконати умовних 6-7% прихильників Юрія Бойка змінити уподобання, просто критикуючи, нереально. Потрібно визначати, шукати їх внутрішні "болі споживача" і думати, що їх може переконати не тужити за Бойком. Або ж переконатися, що цей електорат є стабільним для ОПЗЖ, і думати, як будувати коаліції так, щоб не повторити долю грузинської опозиції.
3. Огульна критика, хайп на Бойка цілком лягає у рефлексивне управління. Почитайте про Володимира Лефевра. Натискаючи на болючі для нас теми, нас намагаються загнати в дискусії сторічної давності. А нам потрібно думати про те, як входити в хай-тек структури, зменшувати відсотки від продажу сировини в бюджеті, як розв'язувати питання пенсійної реформи у післявоєнній соціально-демографічній структурі.
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Розворот Грузії великою мірою пов‘язаний з тим, що реформи Бендукідзе не дали добробут жителям малих населених пунктів. А патерналізм Бідзіни Іванішвілі можна було намастити на хліб.
Якщо всі сконцентруються на питаннях Булгакова і пам‘ятників, ми програємо майбутнє. Якщо ми не знайдемо партнерів і не створимо бізнеси, які принесуть податки, то голоси просто куплять. І не обов’язково за Бойка. Іванішвілі прийшов до влади під гаслами реальної євроінтеграції, а не імітацій Саакашвілі.
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Іншими словами.
Меседжі Бойка скеровані на той електорат, який уже визначився зі своїм вибором. Суто політтехнологічно його потрібно буде розколоти. Можливо, навіть запустивши ще кілька маргінальних проєктів з подібними меседжами. Ідеї русского міра мають бути дискредитовані, а голоси за них розпорошені.
Відволікаючись на дискусії з відео Бойка, ми витрачаємо енергію, яка має йти на розв'язання двох питань:
- Як нам перемогти? Чи ви забули, що "війна все не закінчується"?
- Як зробити так, щоб уникнути повторної агресії Росії в кінетичний спосіб чи через електоральну зброю — як це сталося у Грузії.
Про автора. Петро Охотін, політолог, боєць ЗСУ.
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