1. Найкращим контрзаходом проти реваншу буде візуалізація шляхів виходу України з кризи. Інтелектуальна дискусія про те, як не повторити шлях Грузії.

2. Переконати умовних 6-7% прихильників Юрія Бойка змінити уподобання, просто критикуючи, нереально. Потрібно визначати, шукати їх внутрішні "болі споживача" і думати, що їх може переконати не тужити за Бойком. Або ж переконатися, що цей електорат є стабільним для ОПЗЖ, і думати, як будувати коаліції так, щоб не повторити долю грузинської опозиції.

3. Огульна критика, хайп на Бойка цілком лягає у рефлексивне управління. Почитайте про Володимира Лефевра. Натискаючи на болючі для нас теми, нас намагаються загнати в дискусії сторічної давності. А нам потрібно думати про те, як входити в хай-тек структури, зменшувати відсотки від продажу сировини в бюджеті, як розв'язувати питання пенсійної реформи у післявоєнній соціально-демографічній структурі.

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