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"Путін - воєнний злочинець": Бойко записав відео з вибаченнями після допиту в СБУ

Дар'я Куркіна
17 грудня, 2024 вiвторок
16:14
Суспільство Юрій Бойко

Глава депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді й нардеп Юрій Бойко записав звернення в TikTok із вибаченнями після допиту в СБУ через свої проросійські відеозвернення

Зміст

Відповідне відео Бойко опублікував у TikTok.

"Моя остання заява викликала різку реакцію в суспільстві, тому я хочу зробити кілька пояснень. По-перше, я точно не хочу, щоб моя заява була використана Російською Федерацією і воєнним злочинцем Путіним для виправдання агресії та нападу на нашу країну", - сказав він.

Також нардеп висловив вибачення, якщо "українців, які воюють на фронті або працюють в тилу на перемогу, образили мої слова".

"Ми всі маємо бути об’єднані, націлені на перемогу над зовнішнім ворогом та відкласти всі внутрішні розбіжності", - додав Бойко.

Наостанок він закликав інших політиків "об’єднувати країну та людей" і "робити так, щоб швидше перемогли".

@boykoyurij #ЮрийБойко #политика #Украина #война ♬ оригинальный звук - Юрий Бойко

 

Проросійські заяви Бойка

У суботу, 14 грудня, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував відео в TikTok, де заявив про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити". 

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Бойко також додав, що "все більше людей підтримують нас – тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні й за підтримку людей".

У Верховну Раду України 16 грудня подали проєкт постанови про відкликання народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зранку 17 грудня повідомлялось, що Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ після проросійських відеозвернень у TikTok.

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Росія
Юрій Бойко
СБУ
ВРУ
Війна з Росією
ОПЗЖ
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