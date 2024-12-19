Рада підтримала запит до президента про позбавлення Бойка звання "Герой України"

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідне звернення підтримали 232 народні обранці.

"Рада підтримала запит мого колеги Романа Лозинського до президента України про позбавлення депутата Бойко звання "Герой України". У запиті ще є багато прізвищ щодо позбавлення нагород", - написав Железняк.

Проросійські заяви Бойка

У суботу, 14 грудня, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував відео в TikTok, де заявив про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

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У Верховну Раду України 16 грудня подали проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наступного дня стало відомо, що Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ після проросійських відеозвернень у TikTok. Того ж дня Бойко записав звернення в TikTok із вибаченнями.

19 грудня ВР відкликала Бойка з посади члена парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.