У документі є надзвичайно важливі пункти: Княжицький про безпекову угоду з Польщею

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Для України важливо підписувати угоди з країнами, які є членами НАТО. Тому що ми поки що не є членами НАТО, і безпекові угоди є певною гарантією для України. Не випадково безпекові угоди підписуються з більшістю країн наших союзників. В угоді з Польщею є декілька особливих пунктів. Наприклад, що Польща може збивати ракети та інші цілі, які перебувають над територією України й летять у бік Польщі. Це може захистити міста західної України. Оскільки у Польщі є системи Patriot, які стоять на заході країни та захищають хаб, через який постачається зброя в Україну", - зауважив Княжицький.

За словами народного депутата, у безпековій угоді з Польщею, яку підписали 8 липня у Варшаві, є багато важливих пунктів, які стосуються спільного виробництва зброї.

"Польща є найбільшим нашим союзником. Тому підписання цієї угоди є дуже важливим для нас", - наголосив Княжицький.