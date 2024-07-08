У документі є надзвичайно важливі пункти: Княжицький про безпекову угоду з Польщею
Народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що підписання безпекових угод з країнами НАТО є певною гарантією для України
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Для України важливо підписувати угоди з країнами, які є членами НАТО. Тому що ми поки що не є членами НАТО, і безпекові угоди є певною гарантією для України. Не випадково безпекові угоди підписуються з більшістю країн наших союзників. В угоді з Польщею є декілька особливих пунктів. Наприклад, що Польща може збивати ракети та інші цілі, які перебувають над територією України й летять у бік Польщі. Це може захистити міста західної України. Оскільки у Польщі є системи Patriot, які стоять на заході країни та захищають хаб, через який постачається зброя в Україну", - зауважив Княжицький.
За словами народного депутата, у безпековій угоді з Польщею, яку підписали 8 липня у Варшаві, є багато важливих пунктів, які стосуються спільного виробництва зброї.
"Польща є найбільшим нашим союзником. Тому підписання цієї угоди є дуже важливим для нас", - наголосив Княжицький.
- 8 липня у Варшаві президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що двостороння угода про безпеку з Україною майже готова і вона на "99%" буде підписана ще до саміту у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.
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