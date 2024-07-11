У Польщі для вступу в Український легіон зареєструвалися кілька тисяч людей

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський на заході NATO Public Forum у межах саміту НАТО, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. Цікаво, що багато з них справді хочуть служити і замінювати своїх співвітчизників, але кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій без належного навчання та екіпірування", - розповів Сікорський.

Міністр додав, що його країна надаватиме підготовку та екіпірування, а потім добровольці поїдуть до України як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації.

"Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", - сказав Сікорський.

Раніше міністр оборони України Рустем Умеров закликав усіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. За його словами, легіон спорядять найкращим обладнанням, а добровольців навчатимуть Польща, Литва та інші країни ЄС.

Створення Українського легіону передбачає Угода про гарантії безпеки, підписана Україною та Польщею. Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.