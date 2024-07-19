Український легіон у Польщі набиратиме добровольців через консульські установи
До військового підрозділу, що мають оснастити й підготувати у Польщі, згідно з безпековою двосторонньою угодою з Києвом, Українського легіону набиратимуть громадян у консульських установах України на польській території
Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський, передає Укрінформ.
За його словами, члени Українського легіону після навчання в Польщі виїжджатимуть в Україну для участі в бойових діях, а потім матимуть змогу повернутися назад до РП.
"Це дуже важливо, щоб після завершення військової служби вони могли повернутися туди, звідки поїхали і де вони залишили свої сім’ї", - підкреслив він.
Залевський наголосив, що Варшава не буде причетною до процесу набору складу до цього підрозділу ЗСУ, відповідно до законів.
"А тому набір відбуватиметься за допомогою українських консульських установ (у Польщі, - ред.)", - заявив заступник міністра.
Водночас він зауважив: медійний супровід цього питання буде спільним для уникнення "перекручувань і щоб усе було зрозуміло".
"Українські добровольці, яких буде набрано до української армії на підставі українських законів у консульських установах України, пройдуть базовий вишкіл на одному з полігонів Польщі, їх навчатиме польська армія", - розповів Залевський.
Він також заявив, що оснащення військових Українського легіону розподілять між Києвом та Варшавою. Польський урядовець акцентував, що його держава - одна з найбільших тренувальних центрів для ЗСУ за кордоном.
Залевський додав, що в Польщі наразі пройшли підготовку понад 20 тис. українських військових.
- 9 липня міністр оборони Рустем Умєров звернувся до українців, які перебувають у країнах ЄС, і закликав добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.
- 11 липня стало відомо, що кілька тисяч українців, які перебувають у Польщі, зареєструвалися для участі в Українському легіоні.
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