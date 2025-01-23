"Бригада поступово набуває бойових спроможностей": Сирський про 155-ту окрему механізовану бригаду

Про це головком написав у Facebook.

Олександр Сирський розповів, що присвятив день роботі на Покровському напрямку, де ворог зосереджує основні зусилля та веде активні наступальні дії.

Під час роботи на командних пунктах головком заслухав командирів бригад щодо особливостей ведення бойових дій та проблемних питань. Він запевнив, що "вжив усіх заходів щодо їх вирішення".

Фото: Олександр Сирський

Фото: Олександр Сирський

Фото: Олександр Сирський

"Особливу увагу приділив 155-й окремій механізованій бригаді. Варто відзначити, що бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей. Усі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців", - зазначив Сирский.

Окремо він подякував міжнародним партнерам, зокрема Франції, яка була першою країною, що відгукнулася на прохання створити механізовану бригаду та виконала всі взяті на себе зобов’язання щодо підготовки і оснащення вищезазначеної військової частини.

Більше про ситуацію у 155-й бригаді "Анна Київська"

Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська".

Бутусов зазначив, що "до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців". Він також заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом".

Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а в жовтні бригада виїхала на навчання у Францію.

За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".

Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

5 січня на Ставці верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію навколо 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.

8 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію в 155-й бригаді "Анна Київська".

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих.

20 січня Служба безпеки спільно з Національною поліцією та працівниками ДБР затримала екскомандира 155-ї ОМБр імені Анни Київської, якого підозрюють у дозволі підлеглим самовільно залишати частину.

22 січня суд відправив колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Дмитра Рюмшина під варту з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.