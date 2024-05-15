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Мовники Нідерландів і Португалії обурилися, що на Євробаченні вмикали "штучні" оплески під час виступу Ізраїлю

15 травня, 2024 середа
10:27
Культура Еден Голан
Зміст

Нідерландський мовник AVROTROS заявив, що на конкурсі "Євробачення-2024" була небезпечна атмосфера, а представники Норвегії навіть хотіли відмовитися від участі в фіналі

Про це повідомляє нідерландське видання NU.nl.

Нідерландський мовник AVROTROS прокоментував для видання організацію пісенного конкурсу "Євробачення-2024" на стадіоні Malmö Arena. Так, нідерландці повідомили, що вирувала загрозлива атмосфера, особливо в так званій бульбашці делегацій. Ідеться про клуб делегацій - лаунж-зону за лаштунками з роздягальнями, де перебувають та спілкуються всі виконавці, коли вони не виступають на сцені.

На напруження за лаштунками під час та після Євробачення скаржилися представники різних країн. Представники Литви, Ірландії та Норвегії назвали атмосферу в "бульбашці делегацій", куди допускалися лише артисти, їхні команди та співробітники Євробачення, навіть небезпечною.

Учасники пісенного конкурсу від Норвегії, гурт Gåte повідомили норвезькому виданню Aftenposten, що вони розглядали можливість відмовитися від участі незадовго до гранд-фіналу.

Португальська телерадіокомпанія RTP також критикувала Європейську мовну спілку (EBU) за використання системи захисту від освистування під час шоу. Через це голосів з критикою, які лунали із залу під час виступу ізраїльської співачки Еден Голан, було чути значно менше.

Мовник AVROTROS також висловив незадоволення. 

"Ми вважаємо, що коли музикант виступає, треба завжди показувати аудиторії, що відбувається", - наголосили в AVROTROS.

Представник Нідерландів Йост Кляйн став першим артистом в історії пісенного конкурсу "Євробачення", якого не допустили до участі в шоу. 

Шведська поліція почала розслідування після інциденту між співаком і фотографкою. Повідомлялося, що Кляйну можуть не дозволити залишати країну на час розслідування.

У своїй заяві нідерландська радіо- й телевізійна компанія, що входить до Системи громадського мовлення Нідерландів, AVROTROS розповіла деталі інциденту. За їхніми словами, під час виступу 9 травня, попри домовленості, Йоста Кляйна зняли на відео, тільки-но він зійшов зі сцени та поспішав до грін-руму. 

"Йост неодноразово вказував, що не хоче, щоб його знімали. Цю вимогу не врахували. Це призвело до того, що він зробив загрозливий рух у бік камери. Йост не торкався операторки. Про цей інцидент повідомили, після чого Європейська спілка радіомовлення і телебачення та поліція розпочали розслідування", - йдеться у повідомленні. 

У AVROTROS відреагували на дискваліфікацію Йоста Кляйна. Там заявили, що шоковані рішенням Європейської мовної спілки та вважають його непропорційним. 

Інцидент навколо представника Нідерландів став додатковим викликом для конкурсу, який і без того мав ризики через участь Ізраїлю. Йост Кляйн і ізраїльська співачка Еден Голан виступали у другому півфіналі в четвер. Прохід представниці Ізраїлю до фіналу викликав протести 12 тис. пропалестинських активістів біля місця проведення конкурсу. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь в Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.

8 травня ізраїльська співачка Еден Голан виступила на генеральній репетиції Євробачення-2024 під незадоволений гул глядачів, компанія Kan подала скаргу до Європейської мовної спілки та до SVT.

Теги:
Євробачення
музика
Ізраїль
скандал
Нідерланди
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