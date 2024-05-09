Представницю Ізраїлю на Євробаченні-2024 освистали під час генеральної репетиції, мовник Kan подав скаргу

Про це пише Times of Israel.

8 травня пройшла генеральна репетиція другого півфіналу Євробачення, який відбудеться в четвер, 9 травня, у Мальме. Під час генеральної репетиції, запис якої здійснюється на випадок форс-мажорних ситуацій, представниця Ізраїлю Еден Голан виступала під освистування частини глядачів.

На відео, поширених у соціальних мережах, видно, як люди здіймали заборонені на пісенному конкурсі прапори Палестини, а також було чути, як її освистували, коли Еден Голан перейшла з англійської на іврит під час виконання останніх рядків своєї пісні Hurricane. Разом з тим, багато присутніх зустріли співачку оплесками.

שריקות הבוז לא הפריעו לה: עדן גולן סיימה את החזרה הגנרלית לפני חצי הגמר, שייערך מחר וישודר בכאן 11@DovGilHar pic.twitter.com/ICPX7y1EbM — כאן חדשות (@kann_news) May 8, 2024

У своїй заяві після інциденту Голан сказала: "Я пишаюся тим, що представляю свою країну, особливо цього року. Я отримую підтримку та любов, і я сповнена рішучості показати найкращий результат завтра в півфіналі, і ніщо не зупинить мене на шляху до цієї мети!".

Представники ізраїльської громадської телерадіокомпанії Kan, яка координує участь країни в конкурсі, наголосили, що "Еден з гідністю стояла на сцені під час генеральної репетиції та продемонструвала неймовірний виступ".

"Вони не змусили її замовкнути і не змусять замовчати нас. До завтра", - додали в зверненні Kan.

9 травня компанія Kan повідомила, що подала скаргу до Європейської мовної спілки та до громадського мовника Швеції SVT щодо освистування співачки під час шоу, а також щодо серії політичних інцидентів під час першого півфіналу 7 травня.

Kan наголосив у своїй заяві, що "вимагає, щоб EBU та SVT працювали над запобіганням повторенню подібних випадків, і вимагали дозволити Ізраїлю чесно змагатися в сьогоднішньому півфіналі".

Усім учасникам і виконавцям на Євробаченні правила конкурсу забороняють робити будь-які політичні заяви на сцені, а вболівальникам у залі, а також учасникам шоу заборонено вивішувати будь-які прапори країн, які не беруть участь у Євробаченні.

Представник Швеції на Євробаченні-2011 Ерік Сааде 7 травня виступав на відкритті першого півфіналу пісенного конкурсу. Він порушив правила Євробачення, вийшовши з палестинською символікою.