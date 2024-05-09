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Представницю Ізраїлю на Євробаченні-2024 освистали під час генеральної репетиції, мовник Kan подав скаргу

9 травня, 2024 четвер
15:18
Культура Еден Голан
Зміст

Ізраїльська співачка Еден Голан виступила на генеральній репетиції Євробачення-2024 під незадоволений гул глядачів, компанія Kan подала скаргу до Європейської мовної спілки та до SVT

Про це пише Times of Israel.

8 травня пройшла генеральна репетиція другого півфіналу Євробачення, який відбудеться в четвер, 9 травня, у Мальме. Під час генеральної репетиції, запис якої здійснюється на випадок форс-мажорних ситуацій, представниця Ізраїлю Еден Голан виступала під освистування частини глядачів.

На відео, поширених у соціальних мережах, видно, як люди здіймали заборонені на пісенному конкурсі прапори Палестини, а також було чути, як її освистували, коли Еден Голан перейшла з англійської на іврит під час виконання останніх рядків своєї пісні Hurricane. Разом з тим, багато присутніх зустріли співачку оплесками.

У своїй заяві після інциденту Голан сказала: "Я пишаюся тим, що представляю свою країну, особливо цього року. Я отримую підтримку та любов, і я сповнена рішучості показати найкращий результат завтра в півфіналі, і ніщо не зупинить мене на шляху до цієї мети!".

Представники ізраїльської громадської телерадіокомпанії Kan, яка координує участь країни в конкурсі, наголосили, що "Еден з гідністю стояла на сцені під час генеральної репетиції та продемонструвала неймовірний виступ". 

"Вони не змусили її замовкнути і не змусять замовчати нас. До завтра", - додали в зверненні Kan.

9 травня компанія Kan повідомила, що подала скаргу до Європейської мовної спілки та до громадського мовника Швеції SVT щодо освистування співачки під час шоу, а також щодо серії політичних інцидентів під час першого півфіналу 7 травня.

Kan наголосив у своїй заяві, що "вимагає, щоб EBU та SVT працювали над запобіганням повторенню подібних випадків, і вимагали дозволити Ізраїлю чесно змагатися в сьогоднішньому півфіналі".

Усім учасникам і виконавцям на Євробаченні правила конкурсу забороняють робити будь-які політичні заяви на сцені, а вболівальникам у залі, а також учасникам шоу заборонено вивішувати будь-які прапори країн, які не беруть участь у Євробаченні.

Представник Швеції на Євробаченні-2011 Ерік Сааде 7 травня виступав на відкритті першого півфіналу пісенного конкурсу. Він порушив правила Євробачення, вийшовши з палестинською символікою.

На початку травня Європейська мовна спілка повідомила, що кожного, хто спробує принести палестинський прапор або табличку з політичним змістом на шоу Євробачення, зупинять на вході охоронці. Пропалестинські активісти, які хочуть, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena.

Попри протести та офіційні звернення до Європейської мовної спілки, Ізраїль бере участь у Євробаченні. Але градус напруги в місті високий, тож Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів. Уперше Євробачення охоронятимуть мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закриють небо над Мальме. Також працюватиме так зване скандинавське підкріплення - додатково приїдуть поліцейські з Данії та Норвегії, які охоронятимуть усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій.

Разом із тим поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки. Другий півфінал Євробачення-2024 пройде на стадіоні Malmö Arena 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та alyona alyona вийшли до фіналу Євробачення-2024.

Теги:
Євробачення
музика
Швеція
Ізраїль
Палестина
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