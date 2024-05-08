Jerry Heil та alyona alyona вийшли до фіналу Євробачення-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першому півфіналі виступили представники 15 країн, 10 з яких вийшли до гранд-фіналу, який відбудеться в суботу, 11 травня. Українки alyona та Jerry Heil виступили з піснею Teresa & Maria під номером 5.

Номер для виступу alyona alyona та Jerry Heil поставила дворазова номінантка на премію Grammy Таню Муіньо, яка режисувала кліпи для Гаррі Стайлса, The Weeknd, Біллі Айліш та інших зірок.

У підсумку українки вийшли до півфіналу.

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Також фіналістами стали Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург. Не змогли подолати півфінал Польща, Ісландія, Молдова, Азербайджан та Австралія.

Фото: Getty Images

Як змінилися правила голосування на Євробаченні-2024

Цього року організатори Євробачення змінили правила голосування. У фіналі глядачі з країн, які беруть участь у пісенному конкурсі, тепер зможуть голосувати не після виходу останнього учасника на сцену, а одразу як почнеться номер першого конкурсанта. Глядачі з інших країн світу, які не беруть участь в конкурсі, матимуть змогу голосувати впродовж 24 годин до півфіналу та фіналу.

У півфіналах голосувати, як і раніше, можна лише після закінчення виступу конкурсантів. Крім того, у відбіркових турах враховуватимуться лише оцінки телеглядачів без балів журі.

Мешканці України не можуть віддавати голоси за alyona alyona та Jerry Heil.

Другий півфінали Євробачення-2024 відбудеться 9 травня.

У фіналі виступлять представники 26 країн. Напряму туди потрапили переможниця Євробачення-2023 і господарка конкурсу Швеція та Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, які є засновниками Європейської мовної спілки.

Фото: Getty Images