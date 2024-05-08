Шведський співак Ерік Сааде порушив правила Євробачення і вийшов на сцену з палестинською арафаткою

Про це повідомляє шведський мовник SVT.

Шведський співак Ерік Сааде був одним з артистів, які відкривали перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024" 7 травня. Попри те, що організатори неодноразово наголошували на аполітичності конкурсу, а також нагадували, що символіка будь-якої країни, яка не бере участі в Євробаченні, завжди була заборонена, Сааде повʼязав на зап'ясток палестинську арафатку.

Ерік Сааде — один з артистів мережі Singers in Solidary with Palestine, який у травні випустив сингл на знак солідарності з дітьми Гази. Він також підписав петицію про виключення Ізраїлю з пісенного конкурсу.

"Те, як Європейська мовна спілка керує Євробаченням, — це ганьба", — написав він раніше в Instagram.

Прапори, які не належать країнам-учасницям, не допускаються на шоу. Тому глядачам заборонено розмахувати палестинськими прапорами на арені. Палестинські арафатки натомість не суперечать правилам Євробачення, пише TV4. Проте і Європейська мовна спілка (EBU), і шведський мовник SVT, який є організатором пісенного конкурсу цього року, засмучені вчинком Сааде.

"Ми вважаємо, що це сумно, що він використовує свою участь таким чином", — прокоментувала виконавча продюсерка Євробачення-2024 Ебба Адієльссон.

У своїй заяві EBU нагадали, що Євробачення транслюється наживо.

"Усі артисти ознайомлені з правилами конкурсу. Нам шкода, що Ерік Сааде вирішив проігнорувати неполітичний характер події", - наголосили організатори.

Ерік Сааде пояснив, що вирішив вдягнути арафатку, щоб показати своє походження.

"Цю арафатку я отримав від батька ще маленьким хлопчиком, щоб ніколи не забувати, звідки родом. Тоді я не знав, що колись це назвуть "політичним символом". Це як назвати Даларнського коня (стилізована дерев'яна фігурка коня, яка є національним символом Швеції, - ред.) політичним символом. На мій погляд, це просто расизм. Я просто хотів бути інклюзивним і носити щось автентичне для мене, але EBU, здається, вважає мою етнічну приналежність суперечливою. Це нічого не говорить про мене, але багато про них. Я нагадаю, що цьогорічний слоган Євробачення - "Об’єднані музикою", - наголосив співак.

На початку травня Європейська мовна спілка повідомила, що кожного, хто спробує принести палестинський прапор або табличку з політичним змістом на шоу Євробачення, зупинять на вході охоронці. Пропалестинські активісти, які хочуть, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena.

Попри протести та офіційні звернення до Європейської мовної спілки, Ізраїль бере участь у Євробаченні. Але градус напруги в місті високий, тож Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів. Уперше Євробачення охоронятимуть мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закриють небо над Мальме. Також працюватиме так зване скандинавське підкріплення - додатково приїдуть поліцейські з Данії та Норвегії, які охоронятимуть усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій.

Разом із тим поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки. Другий півфінал Євробачення-2024 пройде на стадіоні Malmö Arena 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та alyona alyona вийшли до фіналу Євробачення-2024.