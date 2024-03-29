Євробачення-2024: Швеція посилить заходи безпеки через війну Ізраїлю з ХАМАС

Про це пише TRT World з посиланням на AFP.

Служба безпеки Мальме готується до імовірних протестів та демонстрацій, які можуть відбутися під час цьогорічного Євробачення на тлі закликів до заборони участі в пісенному конкурсі Ізраїлю. Організатори Євробачення посилили заходи безпеки, щоб провести найбільшу в світі подію живої музики, яка триватиме з 5 по 11 травня.

"У нас є конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, війна в Україні, яка торкнулася Швеції, більший ризик гібридної війни, є кібератаки", – перерахував голова служби безпеки міста Мальме Ульф Нільссон.

Поліція міста з населенням 360 тис. людей, запевнила, що справляється зі своїм завданням.

"Для нас нерідко спостерігати, як конфлікти по всьому світу впливають на нашу роботу та повсякденне життя мешканців Мальме", — сказав речник поліції Нільс Норлінг.

Оскільки велика частка шведської палестинської громади проживає в Мальме, війна Ізраїлю і ХАМАС додала додатковий чинник у підготовці міста до Євробачення.

"За пару місяців до заходу ми вже отримували запити на проведення демонстрацій як на підтримку участі Ізраїлю в Євробаченні, так і проти", - поділився Норлінг.

Шведський громадський мовник SVT, який є організатором Євробачення разом з Європейською мовною спілкою (EBU), заявив, що також враховує ризики.

"Ми плануємо всі види сценаріїв і абсолютно готові до того, що будуть демонстрації за межами арени, тому ми плануємо це, і, звичайно, всередині арени", — додала виконавча продюсерка Ебба Адіельссон.

Напередодні Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Євробачення-2024, не розкривати свою ідентичність у "пропалестинському місті Мальме". Їм радять не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Попри те, що музиканти з різних країн закликали бойкотувати Ізраїль та не допустити його до участі у Євробаченні-2024, Європейська мовна спілка винесла рішення, що Ізраїль може взяти участь у пісенному конкурсі. Організатори Євробачення наголошують, що ситуації в Україні та Газі різні, адже Росія здійснює неспровоковану військову агресію.

Утім Європейська мовна спілка (EBU) відхилила першу пісенну заявку Ізраїлю через політичний контекст. Мовник Kan наголошував, що не мінятиме конкурсну пісню. Однак президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ закликав до "необхідних коригувань", щоб Ізраїль міг взяти участь у Євробаченні та "посилив свій голос". 8 березня організатори Євробачення остаточно затвердили пісню Ізраїлю та участь країни у пісенному конкурсі.

Ізраїль своєю представницею обрав 20-річну Еден Голан.