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Понад 400 зірок Голлівуду закликали дозволити Ізраїлю брати участь у Євробаченні-2024, у мовній спілці відповіли

15 лютого, 2024 четвер
16:56
Культура На фото: Емблема Євробачення-2024

Європейська мовна спілка, яка є організатором Євробачення, провела перевірку та винесла рішення, що Ізраїль може взяти участь у пісенному конкурсі

Про це повідомляє The Guardian.

Організатори пісенного конкурсу заявили, що Ізраїль може брати участь у Євробаченні цього року, попри заклики виключити його через війну в Газі, як зробили з Росією після вторгнення в Україну. Це стало відповіддю на петиції з закликом виключити Ізраїль з Євробачення-2024, а також реакцією на відкритий лист, у якому понад 400 зірок Голлівуду, навпаки, закликали дозволити Ізраїлю брати участь у шоу.

Європейська мовна спілка (EBU) заявила 15 лютого, що провела перевірку та вирішила, що Ізраїль може взяти участь у щорічній феєрії.

"Пісенний конкурс "Євробачення" — це неполітична музична подія та змагання між суспільними мовниками, які є членами EBU. Це не змагання між урядами. Наші керівні органи переглянули список учасників конкурсу 2024 року та погодилися, що ізраїльський суспільний мовник Kan відповідав усім правилам конкурсу цього року і може брати участь, як і протягом останніх 50 років", – наголосив у заяві генеральний директор EBU Ноель Карран.

Ізраїль виступатиме у другому півфіналі 9 травня, з якого 10 із 16 претендентів вийдуть у великий фінал 11 травня.

20-річна Еден Голан, яка виросла в Росії, представлятиме Ізраїль після перемоги на національному конкурсі. Її пісню ще не оголошено. 

Як зазначає Deadline, понад 400 акторів, музикантів і керівників сфери розваг, зокрема Гелен Міррен, Лієв Шрайбер і Джин Сіммонс, підписали відкритий лист, у якому висловили підтримку рішення залишити Ізраїль на пісенному конкурсі "Євробачення". У листі, опублікованому некомерційною галузевою організацією Creative Community for Peace, підтримується рішення організатора Євробачення Європейської мовної спілки (EBU) залишити Ізраїль на цьогорічному конкурсі. EBU зазнав тиску з боку хейтерів, які закликали заборонити участь Ізраїлю через бомбардування Гази у відповідь на напади ХАМАС 7 жовтня.

Покарання Ізраїлю було б "інверсією справедливості", йдеться в листі. 

"Ізраїль веде війну проти терористичної групи, визнаної Європейським Союзом, яка того дня знову порушила перемир’я, а потім продовжила вбивати понад 1200 людей. Цей нинішній раунд бойових дій не є війною, яку хотів чи почав Ізраїль", - зауважили знаменитості.

Війна в Газі була спровокована нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, в результаті якого загинуло близько 1160 людей, переважно мирних жителів. Після нападу Ізраїль розпочав невпинний військовий наступ, у результаті якого в Газі загинули щонайменше 28 663 людини.

EBU, що базується в Женеві, заснована в 1950 році, є найбільшим у світі громадським медіаальянсом. Вона налічує 112 організацій-членів у 56 країнах.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня.

Теги:
Євробачення
музика
Ізраїль
Шоу-бізнес
Війна в Ізраїлі
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