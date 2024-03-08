Ізраїль замінив пісню для Євробачення-2024, організатори затвердили участь країни

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Ізраїль офіційно отримав дозвіл на участь у цьогорічному музичному конкурсі "Євробачення". Європейська мовна спілка, яка є організатором шоу, схвалила останню заявку Ізраїлю під назвою Hurricane. Попередню пісню October Rain, сама назва якої є очевидним натяком на напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, відхилили через правила конкурсу, які забороняють будь-які політичні повідомлення.

Ця пісня була подана разом з іншим варіантом, Dance Forever, який також було відхилено. Тексти обох пісень натякали на вторгнення ХАМАСу в Ізраїль 7 жовтня та різанину на музичному фестивалі просто неба.

Затверджена пісня Hurricane має ту саму мелодію, що й October Rain, але містить новий текст.

"Цього року як ніколи важливо, щоб ми стояли на цій сцені та представляли нашу країну з гідністю. Я маю намір зробити все, щоб з гордістю представляти нашу країну і викластися на повну, щоб ми могли отримати максимальний результат", - заявила Еден Голан у себе в Instagram, дізнавшися, що нову пісню затвердили.

Попри те, що музиканти з різних країн закликали бойкотувати Ізраїль та не допустити його до участі у Євробаченні-2024, Європейська мовна спілка винесла рішення, що Ізраїль може взяти участь у пісенному конкурсі. Організатори Євробачення наголошують, що ситуації в Україні та Газі різні, адже Росія здійснює неспровоковану військову агресію.

Утім Європейська мовна спілка (EBU) відхилила першу пісенну заявку Ізраїлю через політичний контекст. У Kan наголошували, що не мінятимуть конкурсну пісню. Однак президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ закликав до "необхідних коригувань", щоб Ізраїль міг взяти участь у Євробаченні та "посилив свій голос",

Ізраїль своєю представницею обрав 20-річну Еден Голан.