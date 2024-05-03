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Організатори Євробачення залишили за собою право вилучати прапори та символіку Палестини на шоу

3 травня, 2024 п'ятниця
16:05
Культура На фото: пропалестинська акція у Cтокгольмі з вимогою виключити Ізраїль з Євробачення-2024
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Європейська мовна спілка повідомила, що кожного, хто спробує принести палестинський прапор або табличку з політичним змістом на шоу Євробачення, зупинять на вході охоронці

Про це пише Associated Press.

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2024" заявили, що залишають за собою право вилучати будь-які палестинські прапори та пропалестинські символи під час шоу, яке відбудеться наступного тижня у Швеції.

Цю заяву Європейська мовна спілка (EBU) зробила на тлі загострення напруженості навколо участі Ізраїлю в щорічному музичному конкурсі. Низка активістів та артистів неодноразово вимагали не допустити до участі представницю Ізраїлю через військову кампанію проти ХАМАС у Газі. Пропалестинські групи вже повідомили, що влаштують великі протести в Мальме, щоб привернути увагу до своєї справи.

Голова відділу комунікацій Європейської мовної спілки Мішель Ровереллі наголосила, що власникам квитків дозволяється приносити та демонструвати лише прапори, що представляють країни, які беруть участь у Євробаченні, а також прапор кольору веселки.

EBU залишає за собою право "вилучити будь-які інші прапори чи символи, одяг, предмети та банери", уточнила Ровереллі.

Шведське інформаційне агентство TT повідомило, що кожного, хто спробує принести палестинський прапор або табличку з політичним змістом, зупинять на вході охоронці. Мартін Остердаль, виконавчий директор конкурсу, сказав TT, що "ці правила такі ж, що й минулого року. Змін немає".

Пропалестинські активісти, які хочуть, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena. Попри протести та офіційні звернення до Європейської мовної спілки, Ізраїль бере участь у Євробаченні. Але градус напруги в місті високий, тож Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів. Уперше Євробачення охоронятимуть мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закриють небо над Мальме. Також працюватиме так зване скандинавське підкріплення - додатково приїдуть поліцейські з Данії та Норвегії, які охоронятимуть усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій.

Разом із тим поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору. 

Ізраїль своєю представницею обрав 20-річну Еден Голан.Ізраїльській співачці погрожували вбивством. Дівчині сказали, що вона постраждає ще до того, як вийде на велику сцену, писав Jerusalem Post. 

Теги:
Світ
Євробачення
музика
Швеція
Шоу-бізнес
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