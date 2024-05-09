У Швеції перед півфіналом Євробачення-2024 спалахнули антиізраїльські протести. До них приєдналася Грета Тунберг

Про це повідомили Reuters, Times of Israel і Dagens Nyheter.

До протесту з вимогою усунути Ізраїль від пісенного конкурсу приєднались тисячі чи навіть десятки тисяч людей, за інформацією Reuters. Зокрема, серед пропалестинських протестувальників була кліматична активістка Грета Тунберг.

Навколо Malmo Arena, де відбувається Євробачення, встановили металеві барикади, а також великі бетонні блоки. Зазначалось, що поліція охороняла місце проведення конкурсу й перевіряла сумки відвідувачів.

Також відомо, що звуки поліційних гелікоптерів, які були в повітрі над центром Мальме, заглушили криками "Євробачення, ганьба! Кров і на ваших руках!". Наразі учасників акції протесту відтіснили від арени пісенного конкурсу.

Другий півфінал Євробачення розпочався о 22:00 за київським часом.

На початку травня Європейська мовна спілка повідомила, що кожного, хто спробує принести палестинський прапор або табличку з політичним змістом на шоу Євробачення, зупинять на вході охоронці. Пропалестинські активісти, які хочуть, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena.

Попри протести та офіційні звернення до Європейської мовної спілки, Ізраїль бере участь у Євробаченні. Але градус напруги в місті високий, тож Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.

Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів. Уперше Євробачення охоронятимуть мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закриють небо над Мальме. Також працюватиме так зване скандинавське підкріплення - додатково приїдуть поліцейські з Данії та Норвегії, які охоронятимуть усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій.

Разом із тим поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки.

9 травня ізраїльська співачка Еден Голан виступила на генеральній репетиції Євробачення-2024 під незадоволений гул глядачів, компанія Kan подала скаргу до Європейської мовної спілки та до SVT.