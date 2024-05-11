Нідерланди дискваліфікували з Євробачення-2024

Про це йдеться у заяві Європейської мовної спілки.

Вказано, що дискваліфікація пов'язана з тим, що шведська поліція розслідує скаргу, яку подала учасниця продюсерської групи "після інциденту, що стався після його виступу у півфіналі в четвер увечері".

"Поки триває судовий процес, для нього було б недоречно продовжувати участь у конкурс", - йдеться у заяві.

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"Ми дотримуємося політики нульової толерантності до неналежної поведінки на нашому заході і прагнемо забезпечити безпечне та надійне робоче середовище для всього персоналу на конкурсі. У зв'язку з цим поведінка Йоста Кляйна стосовно члена команди вважається порушенням правил конкурсу", - наголосили у спілці.

Таким чином у фіналі Євробачення цьогоріч виступатимуть представники 25 країн.

Раніше Кляйна відсторонили від генеральної репетиції перед фіналом Євробачення. Організатори конкурсу повідомили, що отримали інформацію про "інцидент" який стався за лаштунками: що саме відбулося, вони не розповідають.

Де дивитися Євробачення-2024

На телебаченні Євробачення 11 травня 22:00 почне транслювати "Суспільне Культура". Трансляції вперше будуть супроводжуватися перекладом жестовою мовою.

Також Євробачення-2024 можна буде дивитися на діджитал-платформах:

На Youtube-каналі "Євробачення Україна" о 22:00 розпочнеться трансляція з коментаторської студії, де працюватимуть Тімур Мірошниченко та Василь Байдак.

Під яким номером виступатиме Україна

Представниці України alyona alyona та Jerry Heil виступатимуть під другим номером. Цей порядковий номер на пісенному конкурсі називають death spot ("місце смерті", - ред.), оскільки відомо, що за останні 15 років артисти, які виходили на сцену Євробачення другими, лише один раз потрапляли в десятку найкращих.

Утім представниці України запевнили, що №2 - це не те, чого вони бояться.