Розклад фіналу Євробачення-2024: стало відомо, коли виступає Україна

Про це повідомляє "Євробачення Україна".

Виконавці виступатимуть у такому порядку:

Marcus & Martinus – Unforgettable (Швеція);

Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria (Україна);

ISAAK – Always On The Run (Німеччина);

TALI – Fighter (Люксембург);

Joost Klein – Europapa (Нідерланди);

Eden Golan – Hurricane (Ізраїль);

Silvester Belt – Luktelk (Литва);

Nebulossa – ZORRA (Іспанія);

5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Естонія);

Bambie Thug – Doomsday Blue (Ірландія);

Dons – Hollow (Латвія);

Marina Satti – ZARI (Греція);

Olly Alexander – Dizzy (Британія);

Gåte – Ulveham (Норвегія);

Angelina Mango – La noia (Італія);

TEYA DORA – RAMONDA (Сербія);

Windows95man – No Rules! (Фінляндія);

iolanda – Grito (Португалія);

LADANIVA – Jako (Вірменія);

Silia Kapsis – Liar (Кіпр);

Nemo – The Code (Швейцарія);

Raiven – Veronika (Словенія);

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (Хорватія);

Nutsa Buzaladze – Firefighter (Грузія);

Slimane – Mon Amour (Франція);

Kaleen – We Will Rave (Австрія).

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Як Україна виступила у першому півфіналі

Українки alyona alyona та Jerry Heil виступили у першому півфіналі Євробачення-2024 7 травня з піснею Teresa & Maria та вийшли до фіналу. Номер для виступу alyona alyona та Jerry Heil поставила дворазова номінантка на премію Grammy Таню Муіньо, яка режисувала кліпи для Гаррі Стайлса, The Weeknd, Біллі Айліш та інших зірок.

Також фіналістами стали Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург. Не змогли подолати півфінал Польща, Ісландія, Молдова, Азербайджан та Австралія.

У фіналі виступлять представники 26 країн. Напряму туди потрапили переможниця Євробачення-2023 і господарка конкурсу Швеція та Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, які є засновниками Європейської мовної спілки.