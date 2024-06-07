Нідерландський мовник AVROTROS просить розслідувати тиск на артистів під час Євробачення-2024

Заяву AVROTROS оприлюднив в instagram.

Нідерландський мовник AVROTROS повідомив, що за останні тижні після завершення у Мальме пісенного конкурсу "Євробачення-2024" багато чого сталося, що не було винесено на публіку. В AVROTROS вирішили поділитися частиною інформації, проте просять із розумінням поставитися до того, що поки що не все можна оприлюднити.

Розслідування інциденту, що стався після виступу представника Нідерландів Йоста Кляйна у другому півфіналі, який призвів до його дискваліфікації у гранд-фіналі, досі триває в прокуратурі Швеції.

"На жаль, ми не можемо обговорювати деталі, обставини та вирішення цього інциденту під час цього розслідування, оскільки це може вплинути на саме розслідування. Ми можемо сказати, що на підставі інформації, яка була в нашому розпорядженні і яку ми маємо зараз, ми все ще вважаємо, що дискваліфікація була непотрібною та непропорційною", - наголосили в AVROTROS.

Мовник підтвердив, що Європейська мовна спілка (ЄМС) розпочала власне незалежне розслідування інциденту та запропонувала країнам-учасницям долучитися до нього. AVROTROS також отримав запит на участь у розслідуванні від ЄМС та погодився, але з певними застереженнями.

"Ми вважаємо, що потрібне ширше, глибше та справді незалежне розслідування для розв'язання структурних проблем, яке включатиме роль Референтної групи, правила, процедури та можливість оскарження у випадку скарг. Важливо також розслідувати тиск на артистів і делегації напередодні та під час пісенного конкурсу "Євробачення", - наголосили в AVROTROS.

Вони додали, що Євробачення має залишатися платформою для об’єднання країн музикою. AVROTROS буде думати про подальшу участь у конкурсі, допоки не буде впевнений у "структурних корективах, які ставитимуть артистів та їхнє музичне повідомлення на перше місце".

Цього тижня стало відомо, що Європейська мовна спілка отримала 13 скарг від представників різних країн про небезпечну атмосферу під час Євробачення-2024, спричинену участю Ізраїлю, дискваліфікацією Нідерландів та пропалестинськими протестами, та ініціювала власне розслідування.