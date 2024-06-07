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Нідерландський мовник AVROTROS просить розслідувати тиск на артистів під час Євробачення-2024

7 червня, 2024 п'ятниця
10:25
Культура Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024

Нідерландський мовник AVROTROS зробив першу заяву щодо ситуації, яка склалася під час цьогорічного пісенного конкурсу, та пояснив, чому не коментує інцидент з дискваліфікацією Йоста Кляйна

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Заяву AVROTROS оприлюднив в instagram.

Нідерландський мовник AVROTROS повідомив, що за останні тижні після завершення у Мальме пісенного конкурсу "Євробачення-2024" багато чого сталося, що не було винесено на публіку. В AVROTROS вирішили поділитися частиною інформації, проте просять із розумінням поставитися до того, що поки що не все можна оприлюднити.

Розслідування інциденту, що стався після виступу представника Нідерландів Йоста Кляйна у другому півфіналі, який призвів до його дискваліфікації у гранд-фіналі, досі триває в прокуратурі Швеції. 

"На жаль, ми не можемо обговорювати деталі, обставини та вирішення цього інциденту під час цього розслідування, оскільки це може вплинути на саме розслідування. Ми можемо сказати, що на підставі інформації, яка була в нашому розпорядженні і яку ми маємо зараз, ми все ще вважаємо, що дискваліфікація була непотрібною та непропорційною", - наголосили в AVROTROS.

Мовник підтвердив, що Європейська мовна спілка (ЄМС) розпочала власне незалежне розслідування інциденту та запропонувала країнам-учасницям долучитися до нього. AVROTROS також отримав запит на участь у розслідуванні від ЄМС та погодився, але з певними застереженнями. 

"Ми вважаємо, що потрібне ширше, глибше та справді незалежне розслідування для розв'язання структурних проблем, яке включатиме роль Референтної групи, правила, процедури та можливість оскарження у випадку скарг. Важливо також розслідувати тиск на артистів і делегації напередодні та під час пісенного конкурсу "Євробачення", - наголосили в AVROTROS.

Вони додали, що Євробачення має залишатися платформою для об’єднання країн музикою. AVROTROS буде думати про подальшу участь у конкурсі, допоки не буде впевнений у "структурних корективах, які ставитимуть артистів та їхнє музичне повідомлення на перше місце".

Цього тижня стало відомо, що Європейська мовна спілка отримала 13 скарг від представників різних країн про небезпечну атмосферу під час Євробачення-2024, спричинену участю Ізраїлю, дискваліфікацією Нідерландів та пропалестинськими протестами, та ініціювала власне розслідування.

Раніше представники Литви, Ірландії та Норвегії назвали небезпечною атмосферу на пісенному конкурсі в "бульбашці делегацій", куди допускалися лише артисти, їхні команди та співробітники Євробачення. Учасники пісенного конкурсу від Норвегії - артисти з гурту Gåte повідомили норвезькому виданню Aftenposten, що вони навіть розглядали можливість відмовитися від участі незадовго до гранд-фіналу.

Мовник Великої Британії отримав скарги, які стосувалися напруги навколо Євробачення-2024 через участь Ізраїлю, пропалестинські протести та дискваліфікацію представника Нідерландів.

Прохід представниці Ізраїлю до фіналу викликав протести 12 тис. пропалестинських активістів біля місця проведення конкурсу. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь в Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.

"Інцидент" на Євробаченні-2024 з представником Нідерландів Йостом Кляйном

Нідерландський музикант Йост Кляйн був виключений з Євробачення-2024 через "інцидент", що стався після другого півфіналу 9 травня, за участі однієї з учасниць продюсерської команди конкурсу. Подробиці цього інциденту викликають розбіжності між організаторами музичного заходу та нідерландським мовником Avrotros.

У своїй заяві нідерландська радіо- й телевізійна компанія, що входить до Системи громадського мовлення Нідерландів, розповіла, що під час виступу 9 травня, попри домовленості, Йоста Кляйна зняли на відео, тільки-но він зійшов зі сцени та поспішав до грін-руму. 

"Йост неодноразово вказував, що не хоче, щоб його знімали. Цю вимогу не врахували. Це призвело до того, що він зробив загрозливий рух у бік камери. Йост не торкався операторки. Про цей інцидент повідомили, після чого Європейська спілка радіомовлення і телебачення та поліція розпочали розслідування", - йдеться у повідомленні. 

У Avrotros також заявили, що шоковані рішенням Європейської мовної спілки та вважають його непропорційним.

Натомість у своїй заяві Європейська мовна спілка наголосила, що версія подій мовника Avrotros, яка широко поширювалася в соціальних мережах, не відповідає свідченням очевидців, якими вони поділилися з організаторами та шведською поліцією. У EBU додали, що рішення виключити нідерландця було підтримано керівним органом конкурсу та одноголосно підтримано виконавчою радою EBU "після ретельного внутрішнього розслідування".

Наприкінці травня Йост Кляйн звернувся до прокуратури Швеції з проханням провести додаткові допити в поліції.

Теги:
Євробачення
музика
Нідерланди
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